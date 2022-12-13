Казахстанцев стало больше на 212 тысяч человек

Численность населения Казахстана на 1 ноября 2022 года составила 19 715 200 человек. Такие данные привели в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Численность населения среди городского населения составила – 12 169,1 тыс. (61,7%), а сельского – 7 546,1 тыс. (38,3%) человек.

"По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 212 тыс. человек или на 1,1%", - говорится в отчете.

Естественный прирост населения республики за январь-октябрь 2022г. по сравнению с январем-октябрем прошлого года (222,3 тыс. человек) снизился на 0,6% и составил 221 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

Согласно данным РАГС, число родившихся за январь-октябрь 2022 года составило 333,1 тыс. человек, что на 11,4% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (375,9 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,37 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 112,1 тыс. человек, что на 27% меньше, чем в январе-октябре 2021года (153,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 6,86 умерших на 1000 человек.



За январь-октябрь 2022 года в республике зарегистрировано 2 684 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (3 020 умерших младенцев) уменьшилось на 11,1%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,06 случаев на 1000 родившихся.



Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек.

15 ноября 2022 года численность населения Земли достигла 8 млрд человек, свидетельствуют данные онлайн-счетчика статистического сайта.





