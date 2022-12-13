Изменились правила отбора претендентов для присуждения стипендии "Болашак"

Постановлением правительства Казахстана от 6 декабря 2022 года внесены изменения в правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, принять участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" по льготным условиям смогут инженерно-технические работники и медицинские специалисты.

Так, согласно новой редакции, стипендия "Болашак" присуждается для следующих категорий:

претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в список;

претенденты из сельского населенного пункта на получение степени магистра;

претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсе инженерно-техническими работниками;

претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсе медицинскими работниками;

претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсе к определенной республиканской комиссией категории работников организаций РК, с общим стажем работы не менее трех лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов непрерывно последние 12 месяцев, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в соответствии с п. 2 ст. 24 ЗРК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

К участию в конкурсе допускаются граждане РК с учетом их совокупных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки. Так, необходимо, чтобы GPA – средний балл диплома претендента – был не менее 3,0. из 4,0.

Постановление вводится в действие с 23 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что претенденты на получение стипендии "Болашак" смогут сдавать тест на знание казахского языка онлайн.

В частности, им придется пройти новый вид тестирования на знание казахского языка и получить сертификат QAZAQ RESMI TEST.

