Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Изменились правила отбора претендентов для присуждения стипендии "Болашак"

Изменились правила отбора претендентов на стипендию Болашак Фото: bolashak.gov.kz
Постановлением правительства Казахстана от 6 декабря 2022 года внесены изменения в правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, принять участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" по льготным условиям смогут инженерно-технические работники и медицинские специалисты.

Так, согласно новой редакции, стипендия "Болашак" присуждается для следующих категорий:

  • претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в список;
  • претенденты из сельского населенного пункта на получение степени магистра;
  • претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсе инженерно-техническими работниками;
  • претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсе медицинскими работниками;
  • претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсе к определенной республиканской комиссией категории работников организаций РК, с общим стажем работы не менее трех лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов непрерывно последние 12 месяцев, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в соответствии с п. 2 ст. 24 ЗРК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

К участию в конкурсе допускаются граждане РК с учетом их совокупных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки. Так, необходимо, чтобы GPA – средний балл диплома претендента – был не менее 3,0. из 4,0.  

Постановление вводится в действие с 23 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что претенденты на получение стипендии "Болашак" смогут сдавать тест на знание казахского языка онлайн.

В частности, им придется пройти новый вид тестирования на знание казахского языка и получить сертификат QAZAQ RESMI TEST.

Читайте также

Претендентам на премию "Болашак" придется проходить новый вид тестирования

В Алматы на стенах новой школы появились трещины

Комфорт, безопасность, интернет – студенты КМБиО в Астане о новом общежитии

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Некоторые создают ИП даже на имя онкобольных в целях уклонения от налога – глава КГД
Некоторые создают лжепредприятия с миллиардным оборотом даже на имя онкобольных – глава КГД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления