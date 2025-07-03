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Право

Правительство изменило правила отбора на стипендию "Болашак"

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:20 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 27 июня 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определения направлений расходования международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что стипендия "Болашак" присуждается для претендентов на получение степени бакалавра, магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в список.

Указывается, что стипендия "Болашак" присуждается однократно: для прохождения стажировки, получения каждой степени (бакалавр, магистр, доктор философии (PhD), доктор по профилю), обучения в резидентуре, за исключением лиц, не воспользовавшихся ранее присужденной стипендией и не приступивших к обучению или стажировке, при условии отсутствия задолженности перед администратором, которым предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак".

К участию в конкурсном отборе допускаются граждане РК с учетом их совокупных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки, не выходящие за пределы общеустановленного законодательством пенсионного возраста на момент подачи документов, имеющие документ о среднем образовании для получения степени бакалавра, высшее образование либо степень бакалавра и представившие документы согласно условиям и требованиям правил.

Необходимый минимальный уровень знаний государственного языка для претендентов утверждается рабочим органом. Необходимый минимальный уровень знаний иностранного языка для претендентов определяется и утверждается рабочим органом с учетом требований зарубежных высших учебных заведений, зарубежных партнеров.

Отмечается, что лица, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по специальности, полученной в рамках стипендии "Болашак", прошедшие стажировку в рамках прохождения научной стажировки и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, а также имеющие задолженность перед администратором по возврату бюджетных средств, затраченных на обучение/прохождение стажировки, не допускаются к участию в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак".

Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

Условиями участия в конкурсном отборе для претендентов на присуждение стипендии "Болашак" для получения степени бакалавра являются:

  • безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий) в ведущее зарубежное высшее учебное заведение, включенное в список.

Допускается участие в конкурсном отборе претендента, имеющего безусловное приглашение (зачисление) на академическое обучение для присуждения степени бакалавра на безвозмездной основе, предоставляемое ведущим зарубежным высшим учебным заведением, вошедшим в список, а также иными зарубежными и/или казахстанскими организациями, с полным покрытием расходов, включающих в себя оплату академического обучения за весь период академического обучения, для присуждения степени бакалавра;

  • уровень знания государственного языка, соответствующий установленным минимальным требованиям;
  • наличие полученного за последние три года диплома первой, второй и третьей степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, перечень которых определяется Республиканской комиссией, при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса;
  • подтверждение об ознакомлении с положениями данных правил.

Также дополнено, что претенденты для участия в конкурсном отборе на получение степени бакалавра предоставляют администратору через портал следующие документы:

  • заполненную анкету;
  • электронную копию документа государственного образца об общем среднем образовании, или техническом и профессиональном образовании, или послесреднем образовании с приложением;
  • электронную копию полученного за последние три года диплома первой, второй и третьей степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, перечень которых определяется Республиканской комиссией, при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса;
  • электронную копию действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;
  • электронную копию медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме, установленной уполномоченным органом в области здравоохранения;
  • электронные копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий), с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или русский языки;
  • электронную копию нотариального согласия законного представителя (родители (родитель), усыновители (удочерители), опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка) претендента на направление для обучения за рубежом (лицам, не достигшим 18 лет);
  • электронные копии документов, подтверждающих зачисление претендента на академическое обучение на безвозмездной основе, предоставляемое ведущим зарубежным высшим учебным заведением, вошедшим в список, а также иными зарубежными или казахстанскими организациями, с полным покрытием расходов, включающих в себя оплату академического обучения за весь период академического обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или русский языки при их наличии;
  • электронную копию мотивационного письма.

Кроме того, уточняется, что срок осуществления непрерывной трудовой деятельности по специальности, полученной в рамках стипендии "Болашак", указанный в подпункте 5 пункта 24 данных правил, сокращается на один календарный год при условии безусловного обеспечения победителем конкурсного отбора успеваемости, предусмотренной договором, и завершения полного периода академического обучения в рамках предоставленного безвозмездного обучения ведущим зарубежным высшим учебным заведением, вошедшим в список, а также иными зарубежными и/или казахстанскими организациями, с получением степени бакалавра, магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучением в резидентуре.

Постановление вводится в действие с 13 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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