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Диетолог назвала вредные новогодние блюда

новый год, стол Фото: pexels
Привычные блюда на новогоднем столе могут быть вредными для организма, рассказала врач-диетолог Анна Басова, сообщает Zakon.kz.

На первом месте среди вредных блюд – салаты с майонезом.

"Вторым номером в списке вредных новогодних угощений следует жареное мясо или курица. Лучше заменить их на запеченные. Также лучше отказаться от колбас, копченостей", – рассказала диетолог.

Завершают тройку самой вредной еды на новогоднем столе разнообразные сладкие газированные напитки, соки и алкоголь. В первых двух содержится слишком много сахара, сказала диетолог. Она посоветовала разбавлять соки водой. 

Чтобы снизить нагрузку на организм, можно разнообразить праздничный стол свежими овощами и фруктами, пишет РБК

Эксперты отмечают, что заблаговременная покупка продуктов к празднованию Нового года освободит от забегов по магазинам, очередей и избыточных трат. Названы продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее. 

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Ирина Лукичева
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