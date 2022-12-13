Диетолог назвала вредные новогодние блюда

Привычные блюда на новогоднем столе могут быть вредными для организма, рассказала врач-диетолог Анна Басова, сообщает Zakon.kz.

На первом месте среди вредных блюд – салаты с майонезом.

"Вторым номером в списке вредных новогодних угощений следует жареное мясо или курица. Лучше заменить их на запеченные. Также лучше отказаться от колбас, копченостей", – рассказала диетолог.

Завершают тройку самой вредной еды на новогоднем столе разнообразные сладкие газированные напитки, соки и алкоголь. В первых двух содержится слишком много сахара, сказала диетолог. Она посоветовала разбавлять соки водой.

Чтобы снизить нагрузку на организм, можно разнообразить праздничный стол свежими овощами и фруктами, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что заблаговременная покупка продуктов к празднованию Нового года освободит от забегов по магазинам, очередей и избыточных трат. Названы продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее.

