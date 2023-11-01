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Блюдо, которое категорически нельзя есть на ужин, назвали диетологи

Блюдо, которое категорически нельзя есть на ужин, назвали диетологи Фото: pixabay
Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала о распространенном блюде, которое категорически нельзя готовить на ужин, особенно худеющим людям, сообщает Zakon.kz.

Российский врач и специалист по питанию настаивает, что любимое многими блюдо, жареная картошка с мясом, очень вредная еда, которую нельзя готовить на ужин, передают Известия.

"Это один из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, превращающихся в организме в жировую массу и сохраняются про запас на многие годы на нашей талии". Оксана Михалева

Вечерний прием такой легкоусвояемой высококалорийной пищи, по ее словам, не дает возможности сжечь полученные калории. Кроме того, он нарушает выработку "жиросжигающих" гормонов в ночное время и стимулирует выброс инсулина, который как раз вызывает образование висцерального жира в организме.

Для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием, специалист рекомендует есть за три часа до сна, чтобы пища успела перевариться. Еда при этом должна быть легкой. Это могут быть нежирные сорта мяса и рыбы, творог, крупы и овощи с зеленью.

Ранее диетолог Нахид Али отметила, что к яичнице не стоит добавлять жирные сливки и кусочки бекона: они содержат значительное количество насыщенных жиров и калорий.

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