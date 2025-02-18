Цены на продукты снова растут: чем грозит продовольственная инфляция

За последнюю неделю цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли в среднем на 0,3%, а с начала года – уже на 2,2%, сообщает Zakon.kz.

Перманентный рост цен на основные продукты питания, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, свидетельствует о серьезной проблеме высокого инфляционного давления, которую соответствующие министерства и МИО не первый год пытаются взять под особый контроль.

Что подорожало сильнее всего

Наибольший рост за неделю показали:

капуста: +2,2% за неделю, +10,6% с начала года;

говядина: +1,2% за неделю, +3,9% с начала года;

подсолнечное масло: +1,1% за неделю, +5,6% с начала года;

соль, лук, морковь, молоко: в среднем +0,5% за неделю.

Особенно тревожит ускорение роста цен на мясо и молочную продукцию. Говядина дорожает уже третью неделю подряд, а подсолнечное масло продолжает бить рекорды.

Что подешевело

На фоне общего роста есть и небольшие снижения цен:

рис: -1,0% за неделю;

гречка: -0,4%;

яйца: -0,2%.

Остались без изменения цены на хлеб, рожки весовые, муку I сорта, кефир и творог.

К чему приведет рост цен

Если инфляция на уровне 0,3% в неделю сохранится и дальше, то в годовом выражении продукты подорожают на 16,9%. А с учетом уже зафиксированного роста цен прогноз может превысить 21,4%. Даже с поправкой на сезонность это означает двузначную инфляцию, что создает серьезные риски для экономики и благосостояния граждан, полагает финансист Андрей Чеботарев.

Экономический обозреватель Арсен Темирбаев в свою очередь считает, что ключевые причины ускорения инфляции – это рост затрат производителей и логистические сложности:

"Мы наблюдаем эффект накопленного инфляционного давления. Подорожание топлива, перебои с поставками и сезонные факторы играют свою роль. В ближайшие месяцы ситуация может оставаться нестабильной, особенно если усилится давление на валютный рынок". Арсен Темрбаев

Эксперт также отмечает, что дальнейший рост цен может вынудить власти усилить меры контроля или даже ввести дополнительные субсидии для производителей базовых продуктов.

Общая инфляция по продовольствию

Цены на социально значимые продукты в феврале 2025 года выросли в среднем на 2-5% по сравнению с февралем 2024 года. Однако для отдельных категорий товаров этот показатель значительно выше.

Капуста белокочанная – один из лидеров по подорожанию, рост около 12% за год. В феврале 2024 года отмечался пик роста (+20,6%), но даже с последующей стабилизацией цена остается значительно выше прошлогоднего уровня.

Картофель – годовое подорожание примерно на 10%, но в середине года наблюдались скачки до +25%.

Говядина – увеличение цен на 3-5% за год, с пиковыми значениями в августе 2024 года (+18,1%).

Подсолнечное масло – в июле 2024 года наблюдался скачок более чем на 20%, но к февралю 2025-го цены частично стабилизировались.

Лук и морковь – цены показали нестабильную динамику, однако общий рост составил около 7-9%.

Стабильные или подешевевшие товары

Яйца – за год их стоимость осталась практически неизменной, в некоторые месяцы даже снижалась.

Мука пшеничная – минимальный рост цен (менее 2%), остается одной из самых стабильных позиций.

Рис и гречка – эпизодические снижения стоимости, в середине года цены падали до 5-6% ниже уровня 2024 года.

Внешние факторы инфляционного давления

Рост цен на социально значимые продукты в Казахстане обусловлен не только внутренними рыночными тенденциями, но и внешнеэкономическими факторами. Рассмотрим ключевые причины инфляционного давления.

Ослабление тенге и валютные колебания. В 2024 году тенге демонстрировал тенденцию к ослаблению, что привело к удорожанию импортируемых товаров и сырья.

Влияние валютных курсов особенно заметно в категориях, зависящих от импорта:

подсолнечное масло (значительная часть сырья импортируется);

сахар (зависимость от поставок из России);

говядина и курица (зависимость от импортных кормов).

Ситуация на мировых рынках продовольствия. Энергокризис и подорожание топлива увеличили логистические затраты, что сказалось на конечных ценах. Нестабильность поставок зерна (влияние геополитики, санкций) привела к росту цен на муку, хлеб, крупы. Повышение мировых цен на молочные продукты отразилось на стоимости молока, кефира, сливочного масла в Казахстане.

Влияние санкций и торговых ограничений. Ограничения на экспорт продовольствия из России и Беларуси привели к снижению поставок сахара и масла. Санкции против некоторых стран – поставщиков продовольствия создали дефицит отдельных категорий товаров, что усилило инфляцию.

Рост цен на удобрения и сельхозпродукцию. Дефицит удобрений на мировом рынке привел к удорожанию сельхозпроизводства, что сказалось на цене овощей (картофель, лук, капуста). Повышение цен на корма для скота стало причиной роста стоимости мяса и молочных продуктов.

Ранее мы рассказали, в каких странах инфляция выше, чем в Казахстане.