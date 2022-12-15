Мрак и разруха: незрячие в Алматинской области вынуждены жить в вековом здании

Плесень, сырость, трещины по всему строению, а еще прогнивший пол. В таких условиях четверть века живут инвалиды по зрению под Алматы. Бывшие склады переоборудовали в общежитие, но сейчас здание больше похоже на сарай. Журналист Zakon.kz навестила незрячих и оценила условия быта.

В этом небольшом старом здании на окраине Талгара сейчас проживает семь семей. Местные говорят, что раньше их было намного больше. Но многие оформили кредиты или заняли деньги у родных и купили новое жилье, поскольку оставаться без элементарных благ цивилизации инвалиды уже просто не могут.

Само строение коридорного типа находится на балансе Казахского общества слепых (КОС). Руководство говорит, что здание было построено в 1937 году. Местные же считают, что возвели его почти сто лет и какое-то время использовали помещение под склады, где хранили готовую продукцию, которую производили инвалиды по зрению. Правда, позже начальство решило отдать здание под общежитие незрячим.





Фото: Zakon.kz



В барак еще 10 лет назад перебралась 59-летняя Алмагуль Кажиева, инвалид I группы. Сейчас 12 квадратных метров женщина делит с дочерью и двумя внучками, одна из девочек состоит на учете по инвалидности. Жильцы рассказывают, что из-за постоянного холода и сырости болеют не только дети, но и взрослые.

"Жить здесь, конечно, невозможно, особенно зимой, холодно. У нас другого выбора нет. Это же мои дети, куда они еще пойдут? Почти год живут у меня. Раньше они жили на квартире, тем более ребенку-инвалиду нужны условия. Сейчас аренда доходит до 150-200 тыс. тенге. У дочери нет возможности снимать жилье, а еще нужно постоянно покупать лекарства ребенку. За электричество в месяц мы оплачиваем 7-8 тыс. тенге, бывает, отдаем и 15, но это все равно дешевле, чем снимать квартиру". Алмагуль Кажиева

Фото: Zakon.kz



Женщина благодарна руководству КОС, что не оставили на улице и предоставили небольшое помещение для проживания и хранения вещей. Чтобы хоть как-то улучшить жилищные условия, Алмагуль установила в комнате бойлер и сейчас у нее есть горячая вода. Правда, мыться в комнате негде, невозможно установить здесь и уборную. Поэтому женщина с семьей еженедельно на инватакси ездит в общественную баню.

Фото: Zakon.kz

Алмагуль, как и многие незрячие, работает на местном учебно-производственном предприятии Казахского общества слепых. Женщина делает бельевые прищепки, пуговицы и вешалки для одежды и получает за свой труд чуть больше 80 тыс. и пенсию – 71 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz



Прохудившаяся кровля, трещины, а еще просевшие полы и повисшие над головами жильцов провода. Зданию почти век, и здесь никогда не было капитального ремонта. Жильцы пытались привести сооружение в порядок своими силами, но их усилия оказались тщетными. Сегодня каркас общежития уже с трудом выдерживает натиск времени. Сами жильцы говорят, что находиться в помещении сейчас небезопасно.





Фото: Zakon.kz



Александр Ласкин – старожил общежития. Здесь он живет больше 30 лет. Мужчина давно смирился с жуткими бытовыми условиями и ему сейчас ничего не остается, как ждать очереди на получение социального жилья. Свои серые будни бывший детдомовец проводит за игрой на баяне. Пока по состоянию здоровья мужчина не может работать и все свободное время занимается, пишет музыку и сочиняет стихи. Александр мечтает записать музыкальный альбом.





Фото: Zakon.kz



"Я уже не верю руководству. Сколько обещаний было, уже лет пять говорят об этом, но продвижений нет. Ну какие могут быть здесь условия?. В здании все сыпется. Кругом щели, задувает, одно место замажешь, из другого дует. Воду грею, отопления нет, даже с обогревателем холодно. Мне уже все равно, меня не трогают и я никого не трогаю. Я уже привык. Дождусь свою очередь и уйду отсюда". Александр Ласкин





О плачевном состоянии здания и условиях, в которых проживают инвалиды, знает и руководство предприятия. Директор Талгарского УПП ОО "Казахское общество слепых" Абильесхат Коханов заявляет, что сейчас его работа заключается в трудоустройстве инвалидов, а также в реализации продукции, которую они выпускают.





Фото: Zakon.kz



"Государство нам не помогает и ни копейки не выделяет, мы все делаем своими силами. Вот вам тендер, выигрывайте и работайте. Мы зарегистрированы как ТОО. Мы государство в государстве. Поэтому своими силами не можем вытянуть все расходы". Директор Талгарского УПП ОО "Казахское общество слепых" Абильесхат Коханов

Он отметил, что в 2019 году здание, в котором сейчас проживают незрячие, признали ветхим, и поэтому проводить капитальный ремонт смысла нет.

"Сегодня из 18 комнат освобождено 11, осталось семь жителей. Мы никого больше не заселяем. Они все стоят в очереди на квартиры. В прошлом году четыре семьи получили квартиры. Думаю, в ближайшие год – два вопрос решится. Многие заселялись временно, а в итоге остаются на годы. Сейчас акимат Талгара старается оказывать нам поддержку, часть людей в этом году, возможно, получат квартиры". Абильесхат Коханов

Директор говорит, что, согласовав все вопросы с руководством УПП КОС в Астане, планируют с помощью инвесторов на месте аварийного здания построить новый жилой дом с двумя подъездами. Один из них выделят инвалидам.



