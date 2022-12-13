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Кайрат Нуртас сменил имидж

Кайрат Нуртас сменил имидж Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас ночью 13 декабря 2022 года опубликовал новое Stories на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В новом видео Кайрата Нуртаса не узнать, так как он сменил имидж – артист предстал с густой бородой и был облачен в черный костюм.

"Завтра ждите хороших новостей от меня", – заинтриговал Нуртас своих подписчиков.

Судя по кадрам, видео сделано в фотостудии, и заснят как раз процесс фотосессии, для которой, скорее всего, артист примерил на себя новый образ.

Также Нуртас сменил главное фото аккаунта в Instagram. На фото он запечатлен в новом образе.

Кайрат Нуртас сменил имидж

Фото: Instagram/kair_n

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2 сентября 2022 года Кайрат Нуртас опубликовал в соцсети видеоролик. В нем артист показал, как он с женой – Жулдыз Абдукаримовой – отвел детей в школу.

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