Кайрат Нуртас сменил имидж

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас ночью 13 декабря 2022 года опубликовал новое Stories на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В новом видео Кайрата Нуртаса не узнать, так как он сменил имидж – артист предстал с густой бородой и был облачен в черный костюм.

"Завтра ждите хороших новостей от меня", – заинтриговал Нуртас своих подписчиков.

Судя по кадрам, видео сделано в фотостудии, и заснят как раз процесс фотосессии, для которой, скорее всего, артист примерил на себя новый образ.

Также Нуртас сменил главное фото аккаунта в Instagram. На фото он запечатлен в новом образе.

Фото: Instagram/kair_n



2 сентября 2022 года Кайрат Нуртас опубликовал в соцсети видеоролик. В нем артист показал, как он с женой – Жулдыз Абдукаримовой – отвел детей в школу.

