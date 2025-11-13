#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас заинтриговал фанатов

Кайрат Нуртас, перцы, интрига , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 00:09 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский популярный певец Кайрат Нуртас 13 ноября опубликовал в Instagram новое фото с коллегой по сцене Нурболатом Абдуллиным, сообщает Zakon.kz.

Снимок лаконично – "DOS" (в переводе с казахского – "друг"). Сам Абдуллин в комментариях подогрел интерес и написал: "Скоро".

На фотографии артисты позируют в темных очках и строгих образах, а публикация вызвала бурную реакцию поклонников. Пост собрал множество лайков и комментариев.

Фанаты тут же предположили, что Нуртас и Абдуллин готовят совместный трек или клип. Подписчики отметили, что оба исполнителя выглядят "как из одной команды" и попросили скорее раскрыть детали будущего проекта.

А ранее сообщалось, что 42-летняя Алсу после развода перестала скрывать своего младшего сына.

Айсулу Омарова
