#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

В какие страны казахстанцы уезжают на заработки

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:48 Фото: pixabay
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, в какие страны наши граждане уезжают на заработки, сообщает Zakon.kz.

По данным председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Асета Шонова, с 2023 года наблюдается снижение количества казахстанских граждан, выезжающих с целью трудоустройства в зарубежные страны.

"По итогам первого полугодия 2025 года в целях осуществления трудовой деятельности за рубежом находились 126 531 гражданин Республики Казахстан. Наибольшее количество казахстанских граждан осуществляли трудовую деятельность в Российской Федерации – 102 460 человек, в Республике Корея – 15 790 человек, в ОАЭ – 2997 человек, в Великобритании – 1912 человек", – проинформировал он на аппаратном совещании 29 сентября 2025 года.

Ранее в Минтруда предоставили обновленные данные по иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанцев предупредили о временном закрытии границы с Китаем
17:41, Сегодня
Казахстанцев предупредили о временном закрытии границы с Китаем
Ернар Лазар назначен советником президента Казахстана
15:03, Сегодня
Ернар Лазар назначен советником президента Казахстана
О чем договорились Токаев и Маттарелла: совместное заявление президентов
15:00, Сегодня
О чем договорились Токаев и Маттарелла: совместное заявление президентов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: