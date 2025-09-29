В какие страны казахстанцы уезжают на заработки

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, в какие страны наши граждане уезжают на заработки, сообщает Zakon.kz.

По данным председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Асета Шонова, с 2023 года наблюдается снижение количества казахстанских граждан, выезжающих с целью трудоустройства в зарубежные страны.

"По итогам первого полугодия 2025 года в целях осуществления трудовой деятельности за рубежом находились 126 531 гражданин Республики Казахстан. Наибольшее количество казахстанских граждан осуществляли трудовую деятельность в Российской Федерации – 102 460 человек, в Республике Корея – 15 790 человек, в ОАЭ – 2997 человек, в Великобритании – 1912 человек", – проинформировал он на аппаратном совещании 29 сентября 2025 года.

Ранее в Минтруда предоставили обновленные данные по иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в Казахстане.