Протестовавшим работникам Таразского локомотивного депо пообещали премии

По итогам беседы с рабочими Таразского локомотивного депо ТОО "Камкор Локомотив" руководством предварительно одобрен вопрос выплаты премии ко Дню Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Вопрос повышения заработной платы будет обсужден с участием представителей трудового коллектива в ходе заседания рабочей группы. Об этом заявила пресс-служба акимата Жамбылской области.



Как отмечается в распространенной информации, работников пригласили в актовый зал предприятия. Там с ними разъяснительную беседу провели руководитель филиала Ильяс Лесбаев, а также заместитель акима Тараза Кайрат Исмаил, заместитель прокурора города Дастан Аскар, представитель транспортной прокуратуры Жураев.



"На данный момент обстановка стабильная, собравшиеся разошлись по рабочим местам. Работа Таразского локомотиворемонтного депо ТОО "Камкор Локомотив" продолжается в штатном режиме", – говорится в сообщении.





Также создана рабочая группа, в состав которой вошли заместитель генерального директора ТОО "Камкор Локомотив" Асан Нусипкулов и представители профсоюза и других служб ТОО.

Утром 13 декабря 2022 года рабочие Таразского локомотивного депо филиала ТОО "Камкор Локомотив" вышли на акцию протеста. Основные требования собравшихся работников – выплата премий и повышение заработной платы на 100%.





