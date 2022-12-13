Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Протестовавшим работникам Таразского локомотивного депо пообещали премии

Тараз, рабочие Фото: kamkor.org
По итогам беседы с рабочими Таразского локомотивного депо ТОО "Камкор Локомотив" руководством предварительно одобрен вопрос выплаты премии ко Дню Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Вопрос повышения заработной платы будет обсужден с участием представителей трудового коллектива в ходе заседания рабочей группы. Об этом заявила пресс-служба акимата Жамбылской области. 

Как отмечается в распространенной информации, работников пригласили в актовый зал предприятия. Там с ними разъяснительную беседу провели руководитель филиала Ильяс Лесбаев, а также заместитель акима Тараза Кайрат Исмаил, заместитель прокурора города Дастан Аскар, представитель транспортной прокуратуры Жураев.

"На данный момент обстановка стабильная, собравшиеся разошлись по рабочим местам. Работа Таразского локомотиворемонтного депо ТОО "Камкор Локомотив" продолжается в штатном режиме", – говорится в сообщении.


Также создана рабочая группа, в состав которой вошли заместитель генерального директора ТОО "Камкор Локомотив" Асан Нусипкулов и представители профсоюза и других служб ТОО.

Утром 13 декабря 2022 года рабочие Таразского локомотивного депо филиала ТОО "Камкор Локомотив" вышли на акцию протеста. Основные требования собравшихся работников – выплата премий и повышение заработной платы на 100%. 


Читайте также

Начато расследование в отношении двух птицефабрик в Алматинской области

Лавина сошла в горах Алматинской области и перекрыла дорогу

Людмила Мельник
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Некоторые создают ИП даже на имя онкобольных в целях уклонения от налога – глава КГД
Некоторые создают лжепредприятия с миллиардным оборотом даже на имя онкобольных – глава КГД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления