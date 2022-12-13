Лавина сошла в горах Алматинской области и перекрыла дорогу

В Алматинской области 13 декабря 2022 года в 09:33 на 22,3 км автодороги областного значения Тургень – Батан – Обсерватория Ассы произошел самопроизвольный сход снежной лавины, сообщает Zakon.kz.

В ГУ "Казселезащита" МЧС РК уточнили, что причина схода лавины – неустойчивое состояние снежного покрова на склонах гор.

"Общий объем лавины (лавинного конуса) – 99 куб. м, длина – 22 м, ширина – 6 м, высота – 4,5 м... Сошедшая лавина перекрыла автодорогу областного значения Тургень – Батан – Обсерватория Ассы", – говорится в сообщении.

На место выезжали сотрудники ГУ "Казселезащита" и спасатели Енбекшиказахского района.

"Жертв и разрушений нет", – отмечается в сообщении.

23 ноября 2022 года жителей Алматы, Алматинской и Жетысуской областей предупредили об опасности в горах. Сообщалось, что в горных районах возможны самопроизвольные сходы снежных лавин, не исключается массовый сход лавин.