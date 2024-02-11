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Законодательство РК

Лавина сошла на дорогу областного значения в Алматинской области

лавина Фото: ДЧС Алматинской области
Самопроизвольный сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Ассы, сообщает Zakon.kz.

11 февраля в 09:10 в Департамент по ЧС Алматинской области поступило сообщение, что в Енбекшиказахском районе на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин, общий объем которых составил 67,5 куб. м.

Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения "с. Турген – ур. Батан". Работы по расчистке автодороги проводятся силами Казселезащиты. Пропуск воды по руслу реки Турген свободный. Жертв и разрушений нет.

"В целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года с 15 километра по 41 километр автодороги г. Есик – оз. Есик и Турген с 20 километра по 41 километр автодороги с. Тургень –Батан – Обсерватория Ассы".МЧС РК

Снежные лавины спустили взрывами на популярном участке дороги в ВКО.

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