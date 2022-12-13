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Начато расследование в отношении двух птицефабрик в Алматинской области

Начато расследование в отношении двух птице фабрик в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении двух птицефабрик в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
"По итогам анализа рынка первичной реализации яйца куриного первой категории по Алматинской области за январь – октябрь 2022 года в действиях ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Компания "Сары-Булак" усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства в части антиконкурентных согласованных действий, а именно в установлении и (или) поддержании цен".Агентство по защите и развитию конкуренции

Департаментом в адрес товариществ было направлено уведомление о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции.

"Товариществами уведомление не исполнено, в связи с чем в отношении вышеуказанных компаний департаментом начато расследование на предмет нарушений антимонопольного законодательства". Агентство по защите и развитию конкуренции

Ранее стало известно, что начато расследование в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006" в Костанайской области. Осенью потребители региона стали жаловаться на подорожание. В некоторых магазинах у дома за одно яйцо продавцы просили от 80 тенге.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, по итогам октября 2022 года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.


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