Токаев выразил соболезнования родным и близким Булата Аюханова

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, Народного артиста Казахстана Булата Аюханова, сообщает Zakon.kz.

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Народного артиста Казахстана Булата Аюханова.

"По словам президента, Булат Аюханов обладал редким талантом и творческим долголетием. Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Артист балета, хореограф, Народный артист Казахской ССР Булат Аюханов скончался 13 декабря 2022 года на 85-м году жизни.

