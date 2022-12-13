Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования родным и близким Булата Аюханова

Токаев выразил соболезнования родным и близким Фото: Instagram/theatre_of_dance
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, Народного артиста Казахстана Булата Аюханова, сообщает Zakon.kz.

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Народного артиста Казахстана Булата Аюханова.

"По словам президента, Булат Аюханов обладал редким талантом и творческим долголетием. Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Артист балета, хореограф, Народный артист Казахской ССР Булат Аюханов скончался 13 декабря 2022 года на 85-м году жизни.

Читайте также

Аким Карагандинской области представил президенту информацию о динамике производства в регионе

Токаев поручил Касымбеку держать на контроле ход отопительного сезона в столице

Токаев принял Минниханова

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления