Токаев выразил соболезнования родным и близким казахстанского музыковеда Юрия Аравина

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, кавалера ордена "Отан" Юрия Аравина, сообщает Zakon.kz.

Акорда пишет, что глава государства отметил его огромные заслуги в популяризации казахской фольклорной и классической музыки.

Ранее сообщалось, что 20 октября 2025 года стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств РК Юрия Аравина.

Юрий Аравин – автор таких произведений, как "Лирическая поэма памяти Абая", "Три поэмы о народных героях", "Поэма Тулебаева "Казахстан", "У истоков современного уйгурского симфонизма", "К истории песенного симфонизма" и других. Он также участвовал в создании учебников по истории музыки.

Был автором телепередач: "Музей звуков", "Малая антология казахской музыки", авторского цикла на радио "Тотем" – "Степное созвездие".

Член Союза композиторов РК и Союза музыкальных деятелей РК, заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов "Парасат" и "Отан".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Юрия Аравина.