Вынесен приговор жителю Конаева, убившему котенка на глазах ребенка

Прокуратура города Конаева, мониторя соцсети, выявила факт избиения домашнего животного в общественном месте. Да еще и при малолетнем ребенке. Сегодня, 13 декабря 2022 года, по резонансному делу был вынесен приговор, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура изъяла видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленной возле входа в магазин, где произошло преступление.

На записи видно, что нетрезвый мужчина подошел к ребенку, игравшему с котенком, и пнул животное. Котенок ударился об стену и скончался. Затем мужчина ушел.





В прокуратуре Алматинской области отмечают, что в Казахстане ужесточена ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель. За подобные действия, совершенные публично и в присутствии малолетних детей, предусмотрено лишение свободы до одного года по ч. 3 ст. 316 Уголовного кодекса.

Принятыми мерами был установлен виновный. Им оказался 38-летний житель города Конаева, работающий на одном из предприятий города и имеющий семью с детьми.

"Из его пояснений следует, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причины совершил избиение домашнего животного, в чем сильно раскаивается. С учетом признания вины гражданина К. (1984 г.р.) и раскаяния, в соответствии с нормами уголовного закона, прокурор города Конаева Чорманов Айдос Турсынжанович в суде попросил дать подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Суд поддержал позицию прокурора и назначил виновному указанное наказание.

Прокуратура города Конаева призывает бережно относиться к животным и не допускать жестокого обращения с ними.

