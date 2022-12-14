В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ

В Казахстане детям до 18 лет откроют специальные накопительные счета в ЕНПФ. Об этом 14 декабря на заседании правительства сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, инициатива "Нацфонд – детям" будет запущена в 2024 году.

"Всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства. Оператором счетов будет Единый накопительный пенсионный фонд". Вице-министр национальной экономки РК Тимур Жаксылыков

По его словам, накопленные средства будут доступны для использования только по достижении совершеннолетия.

Необходимые законодательные изменения планируется принять в 2023 году.

12 декабря на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Кабмину избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда.

Он сказал, что активы Нацфонда должны вырасти до 100 млрд долларов. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше.