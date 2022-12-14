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Узбекистанец с удостоверением умершего казахстанца обманул 10 человек

Гражданин Узбекистана с удостоверением умершего казахстанца обманул 10 граждан Фото: pixabay
В Павлодаре задержан иностранец по подозрению в интернет-мошенничестве. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, по всем фактам проводится досудебное расследование.

По данным пресс-службы ДП, гражданин Узбекистана зарегистрировался на одном из сайтов, приобрел банковские карты на подставных лиц, на них же он заказал абонентские номера.

После получал от так называемых "кураторов" SMS-коды, отправленные колл-центром от потерпевших.

Затем "подвязывал" их карты к приобретенным номерам, обналичивал денежные средства. От суммы оставлял себе 8-10%, а остальное перечислял на указанный его кураторами криптокошелек.

"Далее злоумышленники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, получали доступ к мобильному банкингу, оформляли кредиты и полученные SMS-коды передавали кураторам, те в свою очередь – подозреваемому".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как уточнили стражи порядка, при обыске у мужчины изъяли паспорт гражданина России, а также удостоверение личности на гражданина Казахстана, который числится умершим с 2018 года.

Также изъяты 14 банковских карт, 10 смартфонов и SIM-карты.

По подсчетам правоохранителей, пострадали 10 жителей из разных регионов страны: Караганды, Шымкента, Петропавловска и Астаны.

Кроме того, гражданин Узбекистана разыскивается у себя на родине за угон авто.

Начальник Южного отдела полиции УП Павлодара Павел Павлов добавил, что мужчина содержится под стражей.

"По фактам интернет-мошенничеств проводится досудебное расследование по статье 190 ч. 3 УК РК. Проверяется причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям".Павел Павлов

14 ноября заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев рассказал, что интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге.

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