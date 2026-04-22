Полицейские из Рудного оказались в поле зрения КНБ из-за взятки

Трое сотрудников полиции из Рудного задержаны по подозрению в получении взятки. По данному факту проводится досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как пишет 22 апреля 2026 года издание Tobolinfo, в Департаменте полиции Костанайской области подтвердили данный факт. По данным ведомства, с санкции Специализированного следственного суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"17 марта 2026 года сотрудниками Службы противодействия коррупции ДКНБ Костанайской области совместно с Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 366 УК РК РК, задержаны трое сотрудников отдела криминальной полиции города Рудного", – ответили в ДП региона.

Статья 366 ч. 3 предполагает получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или неоднократно, и наказывается штрафом в размере от 60 до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

