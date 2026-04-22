События

Полицейские из Рудного оказались в поле зрения КНБ из-за взятки

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 18:48 Фото: Zakon.kz
Трое сотрудников полиции из Рудного задержаны по подозрению в получении взятки. По данному факту проводится досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как пишет 22 апреля 2026 года издание Tobolinfo, в Департаменте полиции Костанайской области подтвердили данный факт. По данным ведомства, с санкции Специализированного следственного суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"17 марта 2026 года сотрудниками Службы противодействия коррупции ДКНБ Костанайской области совместно с Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 366 УК РК РК, задержаны трое сотрудников отдела криминальной полиции города Рудного", – ответили в ДП региона.

Статья 366 ч. 3 предполагает получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или неоднократно, и наказывается штрафом в размере от 60 до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее был осужден сотрудник колонии в Павлодаре, который брал взятки и тратил их на ставки в букмекерских конторах.

Канат Болысбек
Вымогательство и взятки: в Шымкенте задержали полицейского
11:41, 21 марта 2024
Вымогательство и взятки: в Шымкенте задержали полицейского
Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны иностранные радикалы
09:15, 29 мая 2024
Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны иностранные радикалы
Арестован прокурор города Рудного
22:19, 28 сентября 2025
Арестован прокурор города Рудного
Казахстанский тренер получил назначение в китайском клубе
Казахстанский тренер получил назначение в китайском клубе
Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Шымкенте
Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Шымкенте
КПЛ: Рафаэль Уразбахтин и Роман Муртазаев лучшие по итогам месяца
КПЛ: Рафаэль Уразбахтин и Роман Муртазаев лучшие по итогам месяца
Магомед Анкалаев сделал жёсткое заявление в адрес бывшего чемпиона UFC
Магомед Анкалаев сделал жёсткое заявление в адрес бывшего чемпиона UFC
