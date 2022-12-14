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Каирбек Ускенбаев высказался о готовности работать в новом году

Каирбек Ускенбаев высказался о готовности работать в новом году Фото: akorda.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах Кабмина прокомментировал вопрос о том, готов ли он продолжить работу в новом году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос этот задали представители СМИ. Они отметили, что глава Кабмина заявил, что кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку. 

В этой связи они поинтересовались, уверен ли он в своих силах и готов ли продолжить работу в новом году.

"Оценку, наверное, не я должен давать, а люди, которым мы оказываем эти услуги как государственные служащие. Поэтому оценку дает народ, население. Я лично готов (работать. – Прим. ред.)". Каирбек Ускенбаев

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства пригрозил министрам отставкой. Он напомнил Кабмину, что глава государства ждет четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с действующим составом правительства?

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