Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о возможной отставке

Фото: gov.kz

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах Кабмина прокомментировала слова Алихана Смаилова о том, что "кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку", сообщает корреспондент Zakon.kz.

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