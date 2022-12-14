Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о возможной отставке
Фото: gov.kz
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах Кабмина прокомментировала слова Алихана Смаилова о том, что "кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку", сообщает корреспондент Zakon.kz.
Тамара Дуйсенова сообщила, что завершают все те поручения, которые были поставлены на текущий период перед ней и ее министерством.
"С этой точки зрения, если я поручения выполнила, то оценка будет со стороны руководства. Если считают, что я выполнила качественно, то президент, премьер-министр скажут, что "может зайти" в новый год. Не каждый человек может дать себе оценку. Но наша оценка связана с жизнью населения". Глава Минтруда и соцзащиты населения
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 14 декабря на заседании правительства пригрозил министрам отставкой, если они будут плохо работать.
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