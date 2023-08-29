Тамара Дуйсенова разъяснила свои слова о возможности ограничить миграцию в Астану

Заместитель премьер-министр – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в ведомстве разъяснила свои слова об ограничений миграции в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дуйсенова заявила, что введение ограничений для миграции в Астану не планируется. При этом сказанные ранее слова в кулуарах правительства – результат недопонимания.

"На ваш ранее поставленный вопрос, отвечу, что никаких ограничений нет для граждан для въезда – выезда граждан и проживания. Могут они сюда прибывать. Если приезжают обучаться, предоставляют общежития – они могут прибывать. Еще раз говорю, никаких ограничений его прибытию нет", – заявила она.

При этом она отметила, что прибывшие в город люди, должны обязательно зарегистрироваться в том месте, где он будет жить, чтобы получить соответствующие социальные и государственные услуги.

"Часто и ко мне обращаются, что живут на дачных участках, и у них есть проблемы от того, что они не работают – на получение даже социальных выплат. Я говорю – где бы человек не проживал, он должен быть зарегистрирован", – заявила она.

Ограничения же, по ее словам, будут лишь для застройщиков. И то в том плане, что если они строят жилой комплекс, должны будут учитывать вопросы строительства социальной инфраструктуры.

"Если там будет проживать более 200 человек, то должен быть медпункт, а если более 1000 человек, то амбулатория. То есть такие ограничения и стандарты. Такие ограничения я считаю правильными в части поддержки населения, чтобы люди из одной части города не ездили в другую часть в школу или медпомощью", – уточнила министр.

Ранее в кулуарах правительства Тамара Дуйсенова высказалась о возможности ограничить миграцию в Астану.