Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Кокшетау во время земляных работ 39-летний мужчина нашел мины предположительно времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.
В областной полиции рассказали, что фотографии мин мужчина опубликовал 14 декабря 2022 года в групповом чате WhatsApp.
"Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком ржавые мины в количестве шести штук".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Найденные предметы изъяты полицейскими, назначена экспертиза.
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
"По предварительной версии, в годы ВОВ под грифом "Секретно" на территорию Кокшетау был эвакуирован военный завод, который был размещен ориентировочно на территории проведения земляных работ".Пресс-служба ДП Акмолинской области
В конце июня 2022 года сообщалось, что у жителя Семея изъяли противотанковую мину.
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