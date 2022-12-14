Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

В Кокшетау во время земляных работ 39-летний мужчина нашел мины предположительно времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

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