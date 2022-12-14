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Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Кокшетау во время земляных работ 39-летний мужчина нашел мины предположительно времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

В областной полиции рассказали, что фотографии мин мужчина опубликовал 14 декабря 2022 года в групповом чате WhatsApp.

"Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком ржавые мины в количестве шести штук".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Найденные предметы изъяты полицейскими, назначена экспертиза.

Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

"По предварительной версии, в годы ВОВ под грифом "Секретно" на территорию Кокшетау был эвакуирован военный завод, который был размещен ориентировочно на территории проведения земляных работ".Пресс-служба ДП Акмолинской области

В конце июня 2022 года сообщалось, что у жителя Семея изъяли противотанковую мину.

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Динара Халдарова
Акмолинская область Кокшетау
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