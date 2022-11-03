Январские события: как процедура амнистии и помилования скажется на обществе

Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будет освобождена. По мнению президента, многие из них отбывают наказание несоразмерно совершенному преступлению, сообщает Zakon.kz.

По мнению доктора политических наук Натальи Калашниковой, закон РК "Об амнистии", который был подписан президентом, это важный шаг на пути "Справедливого Казахстана".

Я считаю, что здесь была проделана большая работа по амнистии. Об этом Токаев анонсировал в своем Послании народу 1 сентября. Он подчеркнул, что амнистировать нужно тех людей, которые осознали свою вину, и степень их виновности относится к категории средней тяжести. Поэтому в мировой практике амнистии, как и в Казахстане, проводятся, но они несколько другого характера. В нашей стране за годы независимости прошло порядка семи амнистий. Как правило, все традиционные процедуры амнистирования проходят в юбилейные даты страны. Наталья Калашникова

Как подчеркивает эксперт, именно эта амнистия, как говорится, разовая акция, приуроченная именно к январским событиям.

— Хочу отметить, что амнистия, которую на сегодня казахстанское общество воспринимает позитивно, в корне отличается от тех, которые зачастую практикуются, так как чаще всего они посвящены памятным и юбилейным датам нашей страны. Ожидается, что под амнистию попадет порядка 1,5 тыс. человек.

Надо помнить, что с момента январских событий было заведено около 5 тыс. уголовных дел, которые рассматривались весь период текущего года, – говорит Наталья Калашникова.

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Как отмечает политолог, помимо того, что законом предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, также предусмотрено освобождение от наказания осужденных по таким деяниям и снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Как добавила эксперт, лицам, совершившим тяжкие преступления, законом сокращается назначенное судами наказание на три четверти, особо тяжкие преступления – вполовину.

Также Калашникова напомнила, что амнистии не подлежат лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, осужденные за организацию массовых беспорядков и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Я хотела особо подчеркнуть, что когда происходит обычная амнистия, то в законе не предусматривается очень важная социальная гарантия. А именно, что правительство и местные органы власти будут способствовать трудоустройству амнистированных. Это очень важно. Мы знаем, что большая часть осужденных – это социально незащищенные слои населения. Многие просто вышли на площадь, кто-то просто хотел драйва для себя, многие вообще не понимали сути происходящего. Поэтому, по моему мнению, в этой среде достаточно много социально уязвимых граждан, либо это кормильцы, либо это люди из многодетных семей, очень много безработной молодежи и так далее. Поэтому такая амнистия носит социально значимый характер. Наталья Калашникова

По словам политолога, даже некоторые эксперты говорят, что после амнистии будет укреплено общественное согласие. Это справедливое действие очень положительно скажется на социуме не только накануне президентских выборов, но и в дальнейшем.