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Законодательство РК

19 декабря в Астане состоится совместное заседание Палат Парламента

Спикер Мажилиса подписал распоряжение о совместном заседании Палат Парламента Фото: parlam
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 14 декабря подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 декабря 2022 года в 11:00 в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.       

16 сентября прошло совместное заседание палат Парламента Казахстана.

Предыдущее совместное заседание Палат Парламента РК прошло 1 сентября, во время которого Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.


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