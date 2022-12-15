В Алматы простились с легендой казахстанского балета Булатом Аюхановым

15 декабря в здании Казахского национального театра оперы и балета им. Абая состоялось прощание с народным артистом КазССР Булатом Аюхановым. Проводить в последний путь выдающегося деятеля искусств пришли его близкие, коллеги и ученики, сообщает Zakon.kz.

13 декабря на 85 году ушел из жизни художественный руководитель, народный артист КазССР Булат Газизович Аюханов.

Алматинцы и гости города собрались в здании Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая, где большую часть жизни проработал мэтр, чтобы проводить его в последний путь.



На панихиде присутствовали: директор Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая Нурбакыт Бокебаев, его заместитель Канат Каражанов, замакима Алматы Арман Кырыкбаев, министр культуры и спорта Даурен Абаев, балетная труппа, артисты других алматинских театров, коллеги, а также с корифеем сцены пришли проститься поклонники творчества Булата Газизовича.

Траурную церемонию прощания с артистом открыл директор Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая Нурбакыт Бокебаев. Он зачитал телеграмму соболезнования родным и близким Булата Газизовича от президента Касым-Жомарта Токаева, выразил слова поддержки.

"Кончина мэтра казахстанского балетного искусства Булата Газизовича – это невосполнимая утрата для казахстанской культуры. Пусть земля ему будет пухом!" Нурбакыт Бокебаев





Фото: Zakon.kz



Министр культуры и спорта Даурен Абаев также выразил соболезнования родным и близком, отметив, что Булат Газизович своей преданностью профессии завоевал любовь и уважение зрителя, взрастил целую плеяду артистов и танцоров, воспитанников хореографического училища. Булат Аюханов пользовался признанным авторитетом и безграничным уважением коллег.



"Булат Газизович являлся для меня наставником и примером для подражания. Как наставник, он всегда охватывал все аспекты моей жизни. В первую очередь, профессиональную сторону. Сначала он вкладывал свои душу и знания в меня, как в танцовщика, а далее уже как в режиссера-хореографа. Низкий поклон ему за это. Как я уже сказал, он охватывал все аспекты моей жизни и всегда знал, чем я живу, что меня тревожит, и в самые сложные моменты находил слова, которые направляли меня в нужное русло и вели к достижению целей. Булат Газизович всегда будет жить в своих гениальных произведениях и в моем сердце". Артист балета Булата Аюханова Дияр Акенев

Алматинцы проводили легенду балета в последний путь продолжительными аплодисментами.

"К сожалению, мы не соприкасались ни в творчестве, ни в личной жизни. Соболезную утрате неординарной личности и легендарного человека". Заслуженный деятель РК Ляйлим Имангазина





Булат Аюханов – казахский советский артист балета, балетмейстер и педагог. Солист Театра оперы и балета Казахской ССР, руководитель Алма-Атинского хореографического училища, основатель и бессменный руководитель "Молодого балета Алма-Аты". Считается "живой легендой" казахстанского балета.

Аюханов развивал традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и всеобщего признания искусства классического танца. Создал коллектив балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет Булату Аюханову расширять жанровые возможности искусства балета.



Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Булата Газизовича Аюханова.