В Алматы простились с Муратом Ауэзовым
Фото: Zakon.kz
За свою жизнь Мурат Мухтарович занимал множество ответственных должностей. По образованию он был филологом и специализировался на китайской литературе, имел дипломатический ранг и служил послом Казахстана в Китае.
Фото: Zakon.kz
Кроме этого, Мурат Ауэзов являлся вице-президентом международного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск". Общественный деятель оставил значительное наследие в научной и культурной сферах, будучи автором более 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.
Фото: Zakon.kz
Сегодня, чтобы проститься с этим выдающимся человеком, пришли сотни людей. Среди них были депутата Сената и Мажилиса, известные актеры, писатели представители акимата города, родные и близкие, друзья, коллеги и алматинцы, которые были знакомы с работами Мурата Ауэзова.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Около театра дежурили скорая помощь и полиция.
Фото: Zakon.kz
Известный культуролог будет похоронен на кладбище Кенсай в Алматы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Жаназа асы состоится сегодня в 13:00 в Доме приемов по улице Курмангазы, 44. Конак асы – в 18:00 в ресторане "Жалын" по проспекту Достык, 304.
14 июня 2024 года на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. На следующий день соболезнование семье и близким выразил лично президент.