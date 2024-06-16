Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы простились с Муратом Ауэзовым

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12 Фото: Zakon.kz
Прощание состоялось в Казахском национальном драматическом театре имени Мухтара Ауэзова. Проводить в последний путь известного общественного деятеля пришли депутаты Сената и Мажилиса, коллеги и простые граждане. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz
Мурат Мухтарович Ауэзов, сын выдающегося писателя и классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, скончался на 82-м году жизни. Мурат Ауэзов был известным общественным деятелем, культурологом и заслуженным деятелем Казахстана.
Мурат Ауэзов, прощание, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

За свою жизнь Мурат Мухтарович занимал множество ответственных должностей. По образованию он был филологом и специализировался на китайской литературе, имел дипломатический ранг и служил послом Казахстана в Китае.

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, Мурат Ауэзов являлся вице-президентом международного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск". Общественный деятель оставил значительное наследие в научной и культурной сферах, будучи автором более 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

Сегодня, чтобы проститься с этим выдающимся человеком, пришли сотни людей. Среди них были депутата Сената и Мажилиса, известные актеры, писатели представители акимата города, родные и близкие, друзья, коллеги и алматинцы, которые были знакомы с работами Мурата Ауэзова.

Мурат Ауэзов, прощание, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

Около театра дежурили скорая помощь и полиция.

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

Известный культуролог будет похоронен на кладбище Кенсай в Алматы.

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

прощание с Муратом Ауэзовым, театр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:12

Фото: Zakon.kz

Жаназа асы состоится сегодня в 13:00 в Доме приемов по улице Курмангазы, 44. Конак асы – в 18:00 в ресторане "Жалын" по проспекту Достык, 304.

14 июня 2024 года на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. На следующий день соболезнование семье и близким выразил лично президент.

Читайте также

&quot;Народный юрист&quot;: какие вопросы экспертам задают алматинцы
"Народный юрист": какие вопросы экспертам задают алматинцы
Что происходит в Северо-Казахстанской области
Близится вторая волна большой воды: что происходит в Северо-Казахстанской области
паводки, Казахстан, помощь
Паводки в Казахстане: полицейские спасают людей и животных
Николай Ежелев
Алматы Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: