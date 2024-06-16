В Алматы простились с Муратом Ауэзовым

Прощание состоялось в Казахском национальном драматическом театре имени Мухтара Ауэзова. Проводить в последний путь известного общественного деятеля пришли депутаты Сената и Мажилиса, коллеги и простые граждане. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Мурат Мухтарович Ауэзов, сын выдающегося писателя и классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, скончался на 82-м году жизни. Мурат Ауэзов был известным общественным деятелем, культурологом и заслуженным деятелем Казахстана.

За свою жизнь Мурат Мухтарович занимал множество ответственных должностей. По образованию он был филологом и специализировался на китайской литературе, имел дипломатический ранг и служил послом Казахстана в Китае.

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, Мурат Ауэзов являлся вице-президентом международного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск". Общественный деятель оставил значительное наследие в научной и культурной сферах, будучи автором более 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.

Фото: Zakon.kz

Сегодня, чтобы проститься с этим выдающимся человеком, пришли сотни людей. Среди них были депутата Сената и Мажилиса, известные актеры, писатели представители акимата города, родные и близкие, друзья, коллеги и алматинцы, которые были знакомы с работами Мурата Ауэзова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Около театра дежурили скорая помощь и полиция.

Фото: Zakon.kz

Известный культуролог будет похоронен на кладбище Кенсай в Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Жаназа асы состоится сегодня в 13:00 в Доме приемов по улице Курмангазы, 44. Конак асы – в 18:00 в ресторане "Жалын" по проспекту Достык, 304.

14 июня 2024 года на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. На следующий день соболезнование семье и близким выразил лично президент.