Ильин рассказал, откуда будут брать деньги на установку сейсмостанций вокруг Алматы

На пленарном заседании Сената Парламента РК министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что на установку 28 дополнительных сейсмостанций вокруг Алматы будут брать средства не только из городского бюджета, но и из республиканского, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении ратификации соглашения в области предупреждения и ликвидации ЧС с Узбекистаном сенатор Айгуль Каппарова указала, что для правильной оценки сейсмической опасности и предупреждения ЧС требуются обмен данными разных сетей наблюдения и координация работ по сейсмическому мониторингу.

В связи с этим она обратилась к главе МЧС Юрию Ильину с вопросом, какие мероприятия проводятся на трансграничных территориях по мониторингу опасности ЧС и прогнозированию, в том числе по сейсмологическому мониторингу и обмену информацией.

Как напомнил глава ведомства, в сентябре прошлого года министерству передали Институт сейсмологии.

"Длительное пребывание его в различных структурах привело к несколько плачевному состоянию. Сейчас мы пытаемся выровнять ситуацию. За счет средств как местного бюджета, в частности, города Алматы, так и республиканского бюджета. И по поручению главы государства, которое он озвучивал в ходе рабочей поездки в Алматы, мы должны за два года поставить дополнительно 28 сейсмостанций вокруг города". Юрий Ильин

При этом он отметил, что кроме соглашения с Узбекистаном еще проходили рабочие встречи с министрами Центрально-Азиатского региона.

"Мы договорились на платформе "Дармен" свести все датчики обнаружения опасности и возникновения землетрясений в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в единую систему. Это позволит оперативнее, с учетом известных мест возникновения землетрясений и времени добегания волны, присоединить их к схеме заблаговременного оповещения населения, где автоматически будет срабатывать непосредственно перехват радиовещания, что в дальнейшем позволит в случае возникновения непосредственно землетрясений спасти человеческие жизни". Юрий Ильин

16 ноября на встрече с общественностью города президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Он поручил к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций.

29 ноября сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.

