В Астане пьяный мужчина проник в посольство Узбекистана и разгромил

В Астане завершился суд над мужчиной, проникшим в здание посольства Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации районного суда №2 Алматинского района, в январе пьяный мужчина проник в здание посольства Узбекистана. После он умышленно уничтожил и повредил имущество посольства. В результате был причинен материальный ущерб в крупном размере.



Приговором суда мужчина получил три года лишения свободы. В пользу посольства взыскан материальный ущерб.



Также нарушителю назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

3 декабря посольство Украины "заминировали" в Астане. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено.