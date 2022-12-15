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В Астане пьяный мужчина проник в посольство Узбекистана и разгромил

суд Фото: Zakon.kz
В Астане завершился суд над мужчиной, проникшим в здание посольства Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации районного суда №2 Алматинского района, в январе пьяный мужчина проник в здание посольства Узбекистана. После он умышленно уничтожил и повредил имущество посольства. В результате был причинен материальный ущерб в крупном размере.

Приговором суда мужчина получил три года лишения свободы. В пользу посольства взыскан материальный ущерб.

Также нарушителю назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания лишения свободы.      

Приговор суда вступил в законную силу.

3 декабря посольство Украины "заминировали" в Астане. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено.

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