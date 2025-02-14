На поджигателя Корана напали в Лондоне у посольства Турции
Фото: pixabay
Мужчина поджег Коран у здания посольства Турции в Лондоне, после чего на него напал прохожий с ножом, сообщает Zakon.kz
Как пишет Daily Mail, прохожий вырвал у поджигателя горящий Коран, сбил мужчину с ног и попытался нанести ножевые ранения. Нападавший был задержан правоохранительными органами.
Поджигатель, в свою очередь, заявил, что своими действиями он протестовал против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мужчина обвинил турецкого лидера в превращении страны в плацдарм для радикальных исламистских группировок.
A man in LONDON attempted to burn the Quran outside Turkish Consulate and is stabbed and beaten by a bystander.— The Window (@wodniweht) February 14, 2025
I’m not a PR person but is this really helping with the Islamophobia?
P.S I don’t condone burning Holy books. pic.twitter.com/Sb3IhBrLu2
Отметим, что в сентябре 2023 года президент Казахстана осудил акты сожжения Корана.
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