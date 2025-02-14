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Мир

На поджигателя Корана напали в Лондоне у посольства Турции

на поджигателя Корана напали в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 22:41 Фото: pixabay
Мужчина поджег Коран у здания посольства Турции в Лондоне, после чего на него напал прохожий с ножом, сообщает Zakon.kz

Как пишет Daily Mail, прохожий вырвал у поджигателя горящий Коран, сбил мужчину с ног и попытался нанести ножевые ранения. Нападавший был задержан правоохранительными органами.

Поджигатель, в свою очередь, заявил, что своими действиями он протестовал против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мужчина обвинил турецкого лидера в превращении страны в плацдарм для радикальных исламистских группировок.

Отметим, что в сентябре 2023 года президент Казахстана осудил акты сожжения Корана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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