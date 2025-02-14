На поджигателя Корана напали в Лондоне у посольства Турции

Фото: pixabay

Мужчина поджег Коран у здания посольства Турции в Лондоне, после чего на него напал прохожий с ножом, сообщает Zakon.kz

Как пишет Daily Mail, прохожий вырвал у поджигателя горящий Коран, сбил мужчину с ног и попытался нанести ножевые ранения. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Поджигатель, в свою очередь, заявил, что своими действиями он протестовал против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мужчина обвинил турецкого лидера в превращении страны в плацдарм для радикальных исламистских группировок. A man in LONDON attempted to burn the Quran outside Turkish Consulate and is stabbed and beaten by a bystander.



I’m not a PR person but is this really helping with the Islamophobia?



P.S I don’t condone burning Holy books. pic.twitter.com/Sb3IhBrLu2 — The Window (@wodniweht) February 14, 2025 Отметим, что в сентябре 2023 года президент Казахстана осудил акты сожжения Корана.

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