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Новый район и безымянная площадь получат названия в Астане

Новый район Астаны и безымянная площадь получат названия Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление акимата столицы и решение маслихата "О присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане", сообщает Zakon.kz.

Так, новому району, образованному в Астане, предлагается присвоить наименование Нура.

Кроме того, подготовлен документ о присвоении наименований некоторым улицам по району Есиль:

  • улицу с проектным наименованием №38 назовут проспектом Аль-Фараби;
  • улицу с проектным наименованием Е583 – ул. Аскара Забикулина;
  • безымянную площадь, расположенную по ул. Алихана Бокейхана, между домами №2 и №6, назовут площадью Организации Объединенных Наций.

Документы размещены на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 декабря.

Ранее депутаты столичного маслихата представили варианты названий для нового района Астаны – он будет создан путем разделения Есильского района на два. Было представлено два варианта названия: Нура – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях и Караоткель.

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