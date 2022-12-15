Новый район и безымянная площадь получат названия в Астане

Подготовлено постановление акимата столицы и решение маслихата "О присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане", сообщает Zakon.kz.

Так, новому району, образованному в Астане, предлагается присвоить наименование Нура.

Кроме того, подготовлен документ о присвоении наименований некоторым улицам по району Есиль:

улицу с проектным наименованием №38 назовут проспектом Аль-Фараби;



улицу с проектным наименованием Е583 – ул. Аскара Забикулина;



безымянную площадь, расположенную по ул. Алихана Бокейхана, между домами №2 и №6, назовут площадью Организации Объединенных Наций.



Документы размещены на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 декабря.

Ранее депутаты столичного маслихата представили варианты названий для нового района Астаны – он будет создан путем разделения Есильского района на два. Было представлено два варианта названия: Нура – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях и Караоткель.

