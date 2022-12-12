Токаев поручил разъяснить казахстанцам суть легализации авто

Фото: pixabay

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря озвучил еще одну актуальную проблему. Было принято решение по легализации иностранного автотранспорта, несмотря на это работа не была проведена. Президент дал поручения, сообщает Zakon.kz.

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