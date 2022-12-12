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Токаев поручил разъяснить казахстанцам суть легализации авто

пробка Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря озвучил еще одну актуальную проблему. Было принято решение по легализации иностранного автотранспорта, несмотря на это работа не была проведена. Президент дал поручения, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на это, правительством не организована надлежащая информационная работа.

"Из-за этого в обществе периодически возникают вопросы о том, как и в отношении какого транспорта будет проводиться эта акция. Также непонятно, какие транспортные средства могут быть легализованы". Касым-Жомарт Токаев

Подобная важная информация должна быть доступна гражданам. Они должны получать ее из надежных источников, подчеркнул глава государства. 

"Правительству следует на системной основе и в доступной для людей форме разъяснять суть и алгоритм легализации, чтобы исключить кривотолки сейчас и недопонимание в дальнейшем", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

12 декабря в МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане. 

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