16 декабря в первую очередь напоминает о цене независимости - политолог

Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров рассказал в интервью журналисту Zakon.kz, почему 16 декабря - День независимости - навсегда останется в истории Казахстана датой с особым символическим значением.

- Ермек Бауржанович почему День независимости считается главным национальным праздником?



- Восстановление Дня Республики в статусе национального праздника подчеркнуло исторический статус и общественную значимость Дня Независимости.

16 декабря в истории Казахстана навсегда останется датой с особым символическим значением. В этот день происходили события, вызывавшие тектонические сдвиги в судьбе страны. Достаточно сказать о Желтоқсане в 1986 году и принятии закона о Государственной независимости в 1991 году.

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Во всем мире День независимости - в некоторых странах он называется "День восстановления независимости" - считается главным праздником. Дата провозглашения независимости для каждого народа является апогеем национального строительства.

Этот день в первую очередь напоминает о цене независимости. Поэтому в своем выступлении на первом заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что День независимости необходимо отмечать и как День памяти национальных героев, внесших неоценимый вклад в становление нашей независимости.

- Какие, на ваш взгляд, крупномасштабные государственные преобразования произошли в Казахстане за время независимости?

- Это очень большой вопрос, успехов нашей страной за это время достигнуто немало. Но если говорить вкратце, то, несмотря на то, что Республика Казахстан является молодым независимым государством, за три десятка лет нам удалось сформировать собственную модель государственного устройства и принять нормы ее функционирования. Это, считаю, большое достижение на пути построения нации.

В сфере государственных преобразований важными можно считать учреждение двухпалатного Парламента, создание судебной системы и новой столицы. Кроме того, появились Вооруженные силы, Республиканская гвардия, пограничные войска и военно-морской флот.

Провозглашение суверенитета и независимости означало, что народ Казахстана является единственным источником государственной власти. Эта власть самостоятельна и распространяется на всей территории страны. Народ делегирует властные полномочия государству в лице избираемых президента, депутатов и акимов.

Республика Казахстан является самостоятельным субъектом международных отношений и имеет свой государственный язык и символы – флаг, герб, гимн. Каждый из нас является гражданином Республики Казахстан и находится под ее защитой.

Независимость требует порядка во внутренних делах. Поэтому независимые государства, к коим мы относим и свою страну, имеют свои органы правосудия, законодательство и Конституцию. Действие законов распространяется на всей территории нашей страны. Законы других стран недействительны. Нормы международного права применяются в случае их ратификации Парламентом.

Все это и многое другое сейчас воспринимается нами как данность, само собой разумеющееся явление. Но те права и свободы, обязанности и блага, которые у нас есть, являются результатом государственного строительства.

- Вы сказали, что независимость государства проявляется не только во внутренней политике, но и во внешней. Каких особых успехов, по вашему мнению, достиг Казахстан на международной арене?

- Казахстан уже сформировал в мировом сообществе имидж миролюбивого государства, открытого к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Достаточно сказать, что Казахстан первым в мире добровольно отказался от применения ядерного оружия на своей территории и провозгласил себя страной, свободной от ядерного оружия.

Более того, Казахстан активно участвовал в создании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества и других международных организаций. Наша страна является активным членом Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации Тюркских государств и других.

Безусловно, активность страны на мировой арене, как в международных организациях, так и в двусторонних отношениях с соседними странами, очень важна. Это закрепляет статус Казахстана в качестве субъекта международных отношений и участника глобальных процессов. В этом, думаю, заключается внешнее проявление независимости.

В целом внешняя политика Казахстана направлена на достижение международных гарантий суверенитета и независимости нашего государства. Для установления дружественных отношений с зарубежными странами была проведена огромная плодотворная работа. На сегодняшний день свыше 120 стран официально признали и установили дипломатические отношения с Казахстаном. Можно с уверенностью сказать, что наша страна уже стала известной на международной арене и заняла достойное место среди мировых экономических систем.

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Существовавшая система экономики у нас кардинально преобразована, развивается рыночная экономика, привлекаются иностранные инвестиции, продолжает проводиться масштабное реформирование в социальной, пенсионной и других жизненно важных сферах.

- Что необходимо делать для дальнейшего укрепления независимости страны?

- Для этого необходимо усиливать работу всех государственных институтов. В рамках модернизационного курса президента Касым-Жомарта Токаева были приняты важные изменения.

На предстоящих парламентских выборах, которые пройдут в следующем году, будут участвовать кандидаты от одномандатных округов. Теперь у большого круга активных граждан есть возможность быть избранным в органы государственного управления, не являясь при этом членом политической партии. Не в этом ли проявляется суверенитет, когда практически любой взрослый гражданин может сделать вклад в процветание своего региона и всей страны.

В этом смысле важно, чтобы вся система политических институтов и государственных органов работала в интересах народа. Но и граждане должны активно участвовать в управлении регионами и страной, потому что это наше государство и никто кроме нас самих не будет трудиться во благо народа.