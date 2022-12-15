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Законодательство РК

В Казахстане планируют принять Градостроительный кодекс

Градостроительный кодекс планируют принять в Казахстане Фото: primerminister.kz
МИИР РК разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту Градостроительного кодекса, сообщает Zakon.kz.

В Градостроительном кодексе, как базовом нормативном правовом акте, предлагается систематизировать и закрепить принципы, на основе которых будет осуществляться правовое регулирование отношений, связанных с архитектурой, строительством и градостроительством, взаимодействие его субъектов с государством.

Так, одним из принципов правового регулирования отрасли должен стать принцип "презумпции добросовестности". Под презумпцией добросовестности следует понимать исходную позицию государства о том, что субъекты архитектурной, строительной и градостроительной деятельности являются добросовестными до тех пор, пока соответствующим государственным органом надлежащим образом не будет доказано обратное.

Другим, не менее важным принципом, должен стать принцип "прозрачности деятельности государственных органов и доступности информации". Данный принцип предусматривает обязанность государственных органов обеспечить беспрепятственный доступ любых заинтересованных лиц, в том числе через соответствующие интернет-ресурсы, ко всей открытой информации, в том числе решениям государственных органов, документам, отчетам и т.д.

Как считают разработчики, закрепление вышеперечисленных принципов в Градостроительном кодексе будет способствовать максимальному упрощению взаимоотношений государства, граждан и хозяйствующих субъектов в сфере архитектуры, строительства и градостроительства.

В МИИР также отмечают, что принятие Градостроительного кодекса позволит преобразовать сферу архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, вывести ее на качественно новый уровень, придать ее регулированию комплексный и системный характер, тем самым создав условия для долгосрочного роста.

Стоит отметить, что такой документ в Казахстане примут впервые.

В документе также представлен анализ действующего законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, который показал разрозненность документов, возможность неоднозначного толкования, неопределенность ряда процессов, подверженность частым изменениям, наличие множественных коллизий, что осложняет работу инвесторов, толкование населением, неэффективно, чрезмерно зарегулировано и, самое главное, – не соответствует текущей форме экономической организации нашей страны.

По мнению разработчиков, существующее на сегодняшний день регулирование не учитывает в полной мере особенности и многообразие имеющихся правоотношений, а также отношений, фактически сложившихся, но по сей день остающихся неурегулированными.

Вместе с тем указывается, что строительный сектор занимает важное место в структуре национальной экономики. Он генерирует 5-6% ВВП страны, а с учетом смежных отраслей – значительно больше. Сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тыс. различных документов. Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 30 декабря.

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Открытые НПА Законодательство МИИР РК Казахстан
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