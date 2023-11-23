Цифровой кодекс появится в Казахстане
В данный момент в сфере цифровизации отмечается ряд проблем:
- Громоздкое, противоречивое и нестабильное законодательство.
- Избыточное регулирование функций государственных органов и административных процедур на законодательном уровне, что лишает уполномоченных органов самостоятельности, а также возможности принимать оперативные решения по оптимизации внешних и внутренних бизнес-процессов, внедрению передовых практик и цифровых решений.
- Законодательные пробелы в регулировании цифровых прав человека и гражданина.
- Бесконтрольное использование больших данных, алгоритмов обработки данных с применением ИИ, Интернета вещей для ведения "цифровой слежки", скрытого сбора персональных либо чувствительных данных, манипуляциями гражданами, предоставления им "избирательной" либо недостоверной информации.
- Отсутствие единой законодательной базы, регулирующей деятельность провайдеров цифровых услуг и т.д.
Также в документе указывается на:
- недостаточное финансирование IT-отрасли и информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- дефицит квалифицированных IT-специалистов, соответствующих практическим потребностям рынка;
- жесткие законодательные ограничения на тестирование передовых цифровых продуктов;
- разобщенность мер господдержки, а также различных институтов и центров развития;
- пробелы в законодательном регулировании легального оборота данных в экономике;
- недостаточное использование потенциала данных для цифровой трансформации экономической деятельности;
- низкий уровень культуры работы с данными в государственном, общественном и частном секторе.
В связи с чем говорится о необходимости создать благоприятные условия для становления в Казахстане зрелой цифровой экономики, ускорении процесса цифровой трансформации государственных органов, а также о переходе от "электронного" к "цифровому" государству.
Для решения существующих проблем в сфере цифровизации предлагается:
- Кодификация отраслевого законодательства посредством разработки и принятия Цифрового кодекса
- Совершенствование структуры государственного управления в сфере цифровизации с четким разграничением функционала уполномоченных органов и пересмотром основных задач и принципов регулирования с учетом глобальных технологических трендов и насущных потребностей страны.
- Законодательное закрепление цифровых прав человека и гражданина с учетом международного опыта.
- Введение ограничений на автоматический сбор и обработку чувствительных данных, в том числе, связанных с состоянием здоровья, религиозными и политическими убеждениями.
- Введение регулярной экспертизы воздействия алгоритмических систем на права и свободы человека и гражданина.
- Внедрение механизма регулятивной песочницы (экспериментальный правовой режим) для тестирования технологий больших данных, в том числе, для применения в социально значимых отраслях, как здравоохранение.
- Создание единой экосистемы государственной поддержки отрасли информационно-коммуникационных технологий и инноваций на базе действующих институтов развития с консолидацией источников финансирования и мер стимулирующего характера.
- Создание единой законодательной базы, регулирующей деятельность цифровых платформ и цифровых сервисов, в том числе введение категоризации цифровых платформ, определение прав и обязанностей сторон, установление процедур разрешения споров и обеспечение защиты прав пользователей.
- Совершенствование порядка совместного использования открытых данных, содержащихся в ведомственных информационных системах государственных органов.
- Стимулирование участников рынка к легальному и безопасному обмену данными, в том числе на базе посредников по управлению данными и ряд других мер.
Планируется, что проект Цифрового кодекса будет включен в план законопроектных работ на 2024 год и внесен в Мажилис Парламента для обсуждения в сентябре 2024 года.
Предлагаемая структура проекта Цифрового кодекса включает 9 разделов.
Консультативный документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 декабря.
Ранее сообщалось, что правительство будет определять приоритетность внедрения облачных технологий в Казахстане.