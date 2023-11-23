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Цифровой кодекс появится в Казахстане

Цифровой кодекс появится в Казахстане Фото: freepik
МЦРИАН разработал Консультативный документ регуляторной политики к проекту Цифрового кодекса Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В данный момент в сфере цифровизации отмечается ряд проблем:

  1. Громоздкое, противоречивое и нестабильное законодательство.
  2. Избыточное регулирование функций государственных органов и административных процедур на законодательном уровне, что лишает уполномоченных органов самостоятельности, а также возможности принимать оперативные решения по оптимизации внешних и внутренних бизнес-процессов, внедрению передовых практик и цифровых решений.
  3. Законодательные пробелы в регулировании цифровых прав человека и гражданина.
  4. Бесконтрольное использование больших данных, алгоритмов обработки данных с применением ИИ, Интернета вещей для ведения "цифровой слежки", скрытого сбора персональных либо чувствительных данных, манипуляциями гражданами, предоставления им "избирательной" либо недостоверной информации.
  5. Отсутствие единой законодательной базы, регулирующей деятельность провайдеров цифровых услуг и т.д.

Также в документе указывается на:

  • недостаточное финансирование IT-отрасли и информационно-коммуникационной инфраструктуры;
  • дефицит квалифицированных IT-специалистов, соответствующих практическим потребностям рынка;
  • жесткие законодательные ограничения на тестирование передовых цифровых продуктов;
  • разобщенность мер господдержки, а также различных институтов и центров развития;
  • пробелы в законодательном регулировании легального оборота данных в экономике;
  • недостаточное использование потенциала данных для цифровой трансформации экономической деятельности;
  • низкий уровень культуры работы с данными в государственном, общественном и частном секторе.

В связи с чем говорится о необходимости создать благоприятные условия для становления в Казахстане зрелой цифровой экономики, ускорении процесса цифровой трансформации государственных органов, а также о переходе от "электронного" к "цифровому" государству.

Для решения существующих проблем в сфере цифровизации предлагается:

  • Кодификация отраслевого законодательства посредством разработки и принятия Цифрового кодекса
  • Совершенствование структуры государственного управления в сфере цифровизации с четким разграничением функционала уполномоченных органов и пересмотром основных задач и принципов регулирования с учетом глобальных технологических трендов и насущных потребностей страны.
  • Законодательное закрепление цифровых прав человека и гражданина с учетом международного опыта.
  • Введение ограничений на автоматический сбор и обработку чувствительных данных, в том числе, связанных с состоянием здоровья, религиозными и политическими убеждениями.
  • Введение регулярной экспертизы воздействия алгоритмических систем на права и свободы человека и гражданина.
  • Внедрение механизма регулятивной песочницы (экспериментальный правовой режим) для тестирования технологий больших данных, в том числе, для применения в социально значимых отраслях, как здравоохранение.
  • Создание единой экосистемы государственной поддержки отрасли информационно-коммуникационных технологий и инноваций на базе действующих институтов развития с консолидацией источников финансирования и мер стимулирующего характера.
  • Создание единой законодательной базы, регулирующей деятельность цифровых платформ и цифровых сервисов, в том числе введение категоризации цифровых платформ, определение прав и обязанностей сторон, установление процедур разрешения споров и обеспечение защиты прав пользователей.
  • Совершенствование порядка совместного использования открытых данных, содержащихся в ведомственных информационных системах государственных органов.
  • Стимулирование участников рынка к легальному и безопасному обмену данными, в том числе на базе посредников по управлению данными и ряд других мер.

Планируется, что проект Цифрового кодекса будет включен в план законопроектных работ на 2024 год и внесен в Мажилис Парламента для обсуждения в сентябре 2024 года.

Предлагаемая структура проекта Цифрового кодекса включает 9 разделов.

Консультативный документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 декабря.

Ранее сообщалось, что правительство будет определять приоритетность внедрения облачных технологий в Казахстане.

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Открытые НПА МЦРИАП Законодательство Казахстан
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