Токаеву рассказали о барьерах на ключевых товарных рынках
Марат Омаров доложил главе государства о существующих барьерах, которые препятствуют конкуренции на ключевых товарных рынках, а также мерах, принимаемых агентством.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг. В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения.
По итогам встречи Токаев дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к работе по защите и развитию малого и среднего бизнеса.