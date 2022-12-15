Токаеву рассказали о барьерах на ключевых товарных рынках

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных направлениях деятельности Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и о ходе исполнения его поручений по совершенствованию механизмов развития конкуренции, сообщает Zakon.kz.

Марат Омаров доложил главе государства о существующих барьерах, которые препятствуют конкуренции на ключевых товарных рынках, а также мерах, принимаемых агентством.



Касым-Жомарту Токаеву рассказали о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг. В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения.

По итогам встречи Токаев дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к работе по защите и развитию малого и среднего бизнеса.