Мнение экспертов: реально ли за три года построить и оснастить 500 школ в Казахстане?

На строительство 500 школ нового формата из госбюджета будет выделено 2,6 трлн тенге. По мнению одних экспертов, на этот проект потребуется не менее 7 лет, другие уверены – все возможно. Спорят эксперты и относительно выеденных средств – куда их вернее будет потратить.

29 ноября на заседании правительства РК министр просвещения Асхат Аймагамбетов представил проект "Комфортная школа", разработанный по приучению президента Токаева, сообщает Zakon.kz.



"Особо подчеркну, что проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов. Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет", – пояснил министр.

По его словам, только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,5 млн детей. Это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру. На эти проблемы влияют пять факторов: урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах.

По данным экспертов, уже сейчас наблюдается в Туркестанской области – 6 616, Алматы – 33 451, Алматинской области – 24 221, Шымкенте – 24 099 и Астане – 20 158 ученических мест.

Проект должен быть рассчитан как минимум на 7 лет

Президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева считает, что национальный проект "Комфортная школа" может быть реализован не менее чем за 7. При этом его необходимо разделить на несколько подпроектов, которые точечно будут решать проблемы образования.

По словам Гульнары Абишевой, для начала необходимо понять, с какой целью осуществляется проект "Комфортная школа"? Если он направлен на решение вопроса дефицита ученических мест, то нужен детальный анализ реальной ситуации по школам.

"По данным министерства просвещения, из 7631 школы 710 школ наиболее проблемные. Это саманные, ветхие, трехсменные, аварийные и приспособленные здания. Считаю, что из этого перечня нужно вывести трехсменные школы, поскольку эта другая категория проблем. По данным экспертов, цифры несколько другие. Число ветхих зданий – 3642 школы, в которых обучаются 1 574 067 учеников. При этом, шесть школ 1885-1900 годов постройки, а 3460 школ построены с 1951 по 1980 годы. В первую очередь необходимо решать вопросы по этим школам", – отметила Абишева.

Эксперт предположила, что не во всех населенных пунктах будет рентабельно строить новые школы, поэтому нужно рассмотреть вопрос реновации некоторых зданий. Также, по мнению Гульнары Абишевой, обеспечивать школы мебелью, лабораторным оборудованием и компьютерной техникой необходимо независимо от проекта. Другими словами, не нужно привязывать процесс обеспечения к проектам строительства школ. В новом современном оборудовании нуждаются практически все школы.

В свою очередь мажилисмен от партии "Ак жол" Максат Раманкулов считает, что 600 млрд тенге из тех денег, которые будут выделенные на закуп оборудования для "Комфортных школ", нужно пустить на создание собственных производств.

"Нам нужно самим производить основную часть оборудования и техники для оснащения школ. Это создаст рабочие места, налоги, инновации, развитие нашего государства, стимулирование и заказы для казахстанских производителей", – считает народный избранник.

Сколько школ будет в Астане





Фото: Zakon.kz



По данным столичного управления образования, в Астане 4 школы работают в 3 смены, 15 школ – в переуплотненном режиме. В акимате ожидают, что в течение 3 лет будет построено 67 новых школ на 90 тысяч ученических мест.

Как пояснил руководитель столичного Управления образования Касымхан Сенгазыев, выступая на собрании постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития, концептуальным отличием новых школ станет соблюдение единого стандарта строительства, полное оснащение кабинетов. Кроме этого, планируется ввести в 2023 году в эксплуатацию 13 школ (3 школы, 8 пристроек и 2 школы в рамках ГЧП) на 10 450 ученических мест в одну смену. Есть и еще один момент, на который по мнению Сенгазыева стоит обратить пристальное внимание – школам мегаполиса к 2025 году потребуется 7,5 тысячи учителей.

Алматы – сплошные вопросы

По словам депутата мажилиса от Народной Партии Казахстана Ирины Смирновой, на увеличение количества учеников в школах Алматы играет целый ряд факторов: миграция, высокая рождаемость в последние годы, а также то, что образование в городе считается лучше, чем в селе. И из близлежащих сел родители направляют своих детей в городские школы. Кроме того, во многих селах близ Алматы вообще нет школ или они крайне перегружены.

"Поэтому, я считаю, что проект "Комфортная школа" для детей Казахстана, это важный и амбициозный проект. Во-первых, появятся школы там, где их нет, вместе с тем на месте аварийных будут встроены новые школы. Все они будут оборудованы по стандартам. Это приблизит сельскую школу к городской по условиям" – говорит депутат.

По мнению Ирины Смирновой, здесь также важен вопрос по качеству строительства.

"В некоторых местах, где построили новую разваливающуюся школу, люди с грустью вспоминают старую уютную школу. Но, надеюсь, Минпросвещения и акиматы, зная уже о такой ситуации, усилят контроль и повысят ответственность застройщиков" – говорит депутат.

Массовое возведение учебных заведений за короткий срок сложно, но возможно

Эксперт строительной отрасли Шынгыс Риаханов считает, что поставленные цели действительно амбициозные, но реализовать масштабный проект можно, несмотря на сложность.

"Для его реализации необходима креативная, оперативная и компетентная команда, которая будет сопровождать проект на всех этапах, начиная от начала выделения земельного участка до полного оснащения школ. Необходимо эффективное взаимодействие с уполномоченными госорганами, МИО, госэкспертизой, проектными и подрядными организациями", – говорит Риаханов.

Особое внимание, отмечает он, нужно уделить контролю качества строительно-монтажных работ и поставляемого оборудования, выбору поставщика. Строить должны компетентные строительные компании, не имеющие долгов и обязательств. Необходимо выдержать технологию строительства зданий, проконтролировать соответствие с проектно-сметной документацией.

В целом, отмечает эксперт, это огромный вызов экономике и сопряжен с большими рисками успешности нацпроекта: требуется время на получение земельных участков под проекты, определенное время уйдет и на проектирование. Даже если будет разработан типовой проект, он будет в регионах корректироваться с привязкой к местности, с учетом геологических, географических, климатических особенностей.

"Есть еще валютный риск. Вследствие чего возникает вопрос соблюдения сроков поставки технологического оборудования. Поскольку на этом этапе закладываются определенные позиции учебного и лабораторного оборудования. Они очень привязаны к производителям. В мире не так много компаний, которые производят учебное оборудование. Никакой производитель не сможет это все сразу сделать и подать. Им требуется время для производства. Нужно учитывать сроки производства самого оборудования, логистику. К примеру, доставку из Германии, Италии, Польши, Китая, Турции, России", – отметил Шынгыс Риаханов.

Он также как и депутат Максат Раманкулов считает, что необходимо стимулировать открытие собственных производств технологического оборудования. Для начала по нескольким основным позициям. Например, производить лабораторную мебель, компьютерную технику, интерактивные доски, мебель, трибуны для школ, кухонное и прачечное оборудование. Это поможет и сэкономить бюджетные средства.

В Прикаспии вопрос аварийных и трехсменных школ закроют не ранее 2025 года





Фото: Zakon.kz



В Атырауской области – 200 общеобразовательных школ, где учится 143 481 человек.

"В 2015 году было 192 школы, где обучались 109 392 детей. Школ прибавилось мало, а детей стало больше на 31,1%, то есть 34 089 человек. В Атырау 11 школ, в которых дети учатся в 3 смены. У нас есть еще и старые школы, в которых нет нормальных библиотек, актовых и спортивных залов, например, такая ситуация в школах имени Абая и Ломоносова", – говорит руководитель управления образования Атырауской области Гульнара Садуахасова.

12 школ, строительство которых запланировано на 2023-2025 годы, вошли в список национального пилотного проекта "Комфортная школа". На реализацию их строительства из республиканского бюджета и Национального фонда выделено 70,7 млн тенге: на 2023 год – 18 млн тенге, на 2024 год – 31,9 млн тенге, на 2025 год – 20,8 млн тенге.

"В следующем году завершится строительство двух школ Binom, и в них будут обучаться 8 тысяч учеников. Да, строим хорошие школы, но учителей не хватает. В нынешнем году пригласили на работу в Атырау 9 учителей из разных городов Казахстана", – говорит Гульнара Садуахасова.

По мнению предпринимателя, руководителя этнокультурного объединения "Былина" Андрея Кораблева, школьный вопрос один из самых больных и застарелых в Казахстане.

"В микрорайоне Жилгородок, где я проживаю, за 30 лет не построено ни одной новой школы. Между тем, в тех школах, которые уже существуют, учатся ученики из разных районов города Атырау. Происходит это ввиду другого фактора – качества обучения. Каждый родитель заинтересован, чтобы его ребенок получил хорошее образование и старается всеми правдами и неправдами устроить свое чадо не в близлежащую школу, а в ту, где хорошие учителя. И, если говорить о строительстве новых школ, то уже сейчас надо думать о том, кто там будет учить детей. Новая школа, оборудованная по последнему слову техники, будет просто объектом недвижимости, без грамотных учителей", – считает бизнесмен.

Костанай: когда кадры решают все





Фото: Zakon.kz



В Костанайской области в рамках проекта "Комфортная школа" построят 9 учебных заведений в 6 населенных пунктах, которые будут рассчитаны на обучение 7200 детей.

Педагоги и строители региона в один голос говорят о том, что стране была нужна такая программа. Но в тоже время у экспертов вызывают опасение некоторые моменты, которые до начала реализации проекта остались нерешенными, среди них дефицит кадров.

"Есть два важных момента. Первый: как в строительстве, так и в образовании не хватает кадров. Второй момент заключается в том, что за последние годы было много громких разбирательств, кому и как отдавались тендеры, и есть вероятность повторения ситуации", – рассказал директор Костанайского филиала "Союза строителей Казахстана" Уалихан Нысанов.

По его словам, есть немало и других моментов. К примеру, квалификационные требования отбора потенциального поставщика для строительных работ. В первоначальной редакции были очень сложные требования и нормы для входа в тендер местных строительных компаний.

"Союз строителей Казахстана провел очень большую работу, чтобы снизить эти требования и дать возможность участвовать в них местным компаниям. Если бы не удалось внести изменения, то в регион пришли крупные компании из других регионов. Но как показывает реальность, даже если выигрывают тендер, к примеру, столичные компании, то они нанимают на субподряд региональные компании. Вроде бы все то же самое, но налоги и прибыль уйдут в другой регион, а местные фирмы получат минимум и будут думать, как им влезть в установленный бюджет", – пояснил Уалихан Нысанов.

По мнению эксперта, если начнется массовое строительство школ, то возникнет еще один вопрос по дефициту строительных материалов. Кроме этого, больше опасений у представителей строительных компаний вызывает наполнение школ мебелью и оборудованием. Это будет самый последний этап и может случиться так, что выделенных денег не хватит. Тогда будет подниматься вопрос о повышении стоимости проекта, а это выделение бюджетных средств, которое занимает очень много времени.

А вот педагогов больше беспокоит дефицит кадров в сфере образования.

"В Костанае выпускается много учителей казахского языка, можно сказать их перебор, но в тоже время выбрать хорошего специалиста очень сложно. Практически такая же ситуация и по учителям других предметов. С вводом новых школ возникнет вопрос их комплектования кадрами, и думаю этот вопрос нужно совместно решать с вузами. Нужно принимать совместные программы. К примеру, в городе есть вакансии учителей начальных классов, но в университете говорят, что не могут набрать достаточное количество студентов на эту специальность", – отметила директор частной школы Куралай Шодорова.

По данным управления образования области, сегодня в регионе действует 469 школ, из них 455 государственных общеобразовательных, 5 вечерних и 9 частных. Всего в сфере образования работает более 12 тыс. педагогов. В апреле 2021 года на совещании в областном акимате руководитель ведомства Зауре Байменова сообщила, что в ряде районов потребность в педагогических кадрах составляет более 500 человек. Не хватает учителей практически по всем предметам, а также воспитателей дошкольного образования, логопедов, социальных педагогов, дефектологов.

Павлодарская область: деньги есть, ума бы надо

Павлодарская область метит в лидеры по обеспеченности школьными местами. В целом по области проблем с обеспечением детей местами в школах нет. Но есть морально устаревшие здания, а дефицит примерно в 7 тысяч мест, наблюдается лишь в развивающихся и густонаселенных районах областного центра.

Как рассказали представители управления, в городах Экибастузе, Аксу дефицита нет, как и в районах. Наоборот, в селах не досчитываются учеников – это результат оттока населения. Тем не менее, школы будут возводить и вне программы "Комфортная школа". По крайней мере, еще в конце августа такими планами делилась руководитель управления образования Павлодарской области Самал Айтказина.

"Начиная с 2019 года сокращен дефицит ученических мест с 11 тысяч до 7 тысяч, который будет полностью ликвидирован за счет строительства 22 объектов", – заявила она на официальной странице управления.

Такой замах настораживает жителей области. Они советуют чиновникам не брать на себя слишком много обязательств. Ведь местные власти далеко не всегда эффективно распоряжаются предоставленными финансовыми возможностями. Например, на капитальные ремонты объектов среднего образования только в этом году выделили 9 млрд тенге. Взялись приводить в порядок более 40 школ, однако почти четверть из них не была готова к началу учебного года. С тендерами попросту не справились две фирмы, которые взяли наибольшее число заказов.

В текущем году в Павлодаре произошли пожары в двух школах, причем отремонтированных совсем недавно, в том числе, по еще одной разрекламированной программе "Заманауи мектеп". Реконструкции, капитальные и текущие ремонты в ее рамках должны провести в 85 школах. Это называют "брендбуком".

Шымкент – город школьников

Третий мегаполис – один из городов, лидирующих по приросту первоклассников. Если в 2021 году количество первоклассников составляло немногим больше 21 тысячи, то в текущем – уже 28 тысяч. Шесть лет назад в Шымкенте было 68 школ, сейчас 239. При этом в одну смену учатся школьники лишь в четверти городских школ. Почти три четверти – привычные двухсменные школы. Четыре школы – 3-сменные, но в 28 школах – избыточная наполняемость классов.

Как рассказала руководитель городского управления образования Жанат Тажиева, городу нужны школы. Сейчас параллельно будут действовать две программы по строительству школ. Первая – поручение президента по строительству тысячи школ, из которых 101 школа будет построена в Шымкенте. На данный момент больше 60 уже сданы в эксплуатацию, а остальные, с помощью инвесторов, будут сданы до 2025 года.

Вторая программа – проект "Комфортная школа". Предполагается строительство 10 школ на 2 тысячи учеников, 4 школ на полторы тысячи учеников каждая, 8 школ на 1200 учеников, а также 3 школ на 900 и 600 мест.

В 2023 году по проекту "Комфортная школа" начинается строительство 12 школ на 17 300 мест со сдачей в эксплуатацию в 2024 году. В этом же году начнется строительство 13 школ на 20 400 мест, которое закончится к концу 2025 года.

"В настоящее время акиматом города ведется подготовка земельных участков, которые предоставлены управлению образования. Документы подготовлены для Министерства просвещения. Отличительной чертой является и то, что строительством будет заниматься республика или уполномоченные ею организации. Республика на себя берет и полное оснащение школ, что существенно облегчает задачу на местах – регионы лишь входят в полностью готовое здание. Не надо доставать учебники, пособия. Со своей стороны для проекта "Комфортные школы" мы составляем педагогический резерв – подбираем самых лучших директоров, начали набирать учителей. Был подготовлен меморандум с вузами, где лучшие педагоги, лучшие студенты", – рассказала Жанат Тажиева.

Национальный проект "комфортная школа" распространяется не только на города, но и будет реализован в районах и областях. Так в Ордабасинском районе, где численность населения растет из года в год, в рамках национальной программы "Жайлы мектеп" будут построены школы в отдаленных селах.

"В Ордабаиснком районе строятся 5 школ. Из них 3 школы в эксплуатацию сдадут до конца года, строительство еще 2 школ завершится в следующем году. Появятся новые комфортные школы в Шубарсу, в Тамерлановке построят школу на 1200 мест, в селе Шыганак – на 900 мест и на 300 учебных мест в селе Акбулак. В рамках реализации проекта в селе Кажымукан будет проведен ремонт школы им. Мунайтпасова", – рассказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Жамбылская область: "Средства лучше потратить на подготовку педагогов"

Такого мнения придерживается ветеран-строитель Рахманкул Байтелиев.

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"Строительство "комфортной школы", скажем в прилегающем к городу сельском населенном пункте, не проблема. Там есть и вода, и газ, и электричество. Однако в некоторых селах Мойныкумского и Шуского районов до сих пор нет водопроводов и природного газа. Поэтому прежде чем с восторгом поддерживать проект, необходимо продумать все детали этой идеи. И потом, когда в стране шла реализация проекта "100 школ, 100 больниц", в нашей области построили десятки современных, прекрасно оснащенных школ. Они и сейчас выглядят очень хорошо, в каждой школе есть интерактивные доски, новые парты, компьютеры, широкополосный Интернет. Но уровень образования в глубинке заметно отличается от качества преподавания в школах областного центра. Значит дело не в комфорте, а в профессионализме учителей. Поэтому я убежден, что средства в размере 2,6 трлн тенге, которые предполагается выделить на проект "Комфортная школа", лучше выделить на повышение уровня подготовки педагогов для казахстанских школ", – говорит Рахманкул Байтелиев.

Он также отметил, что в Жамбылской области по нормативу школа не должна быть выше трех этажей, так как регион относится к сейсмоопасной зоне. Поэтому здесь строить пятиэтажные школы, как сети Binom в Астане, скорее всего, не будут, но основные элементы "комфортной школы" использовать целесообразно. Вопрос в другом, найдутся ли для этого условия, необходимые территории для таких учреждений образования.

В Жамбылской области в рамках проекта "Комфортная школа" планируется строительство 20 общеобразовательных объектов. Из них 5 будет расположено на территории города Тараз. Сегодня акиматом области разрабатывается соответствующее предложение.

Петропавловск ждет четыре комфортных школы





Фото: Zakon.kz



Катастрофического дефицита мест за партами в Петропавловске, по данным управления образования СКО, нет. Школьники учатся в классах, где примерно по 30 учащихся. А главная беда – то, что знания получать приходится в две смены. И вторая, которая начинается с обеда, это настоящая проблема для детей и родителей. Дело в том, что в самом северном городе страны зимой темно уже в 17.00, а зима в регионе – это практически половина года. Ребята, которые ходят в школу во вторую смену, испытывают сложности с организацией распорядка дня, им сложно посещать секции и кружки из-за светового дня.

Решить проблему, избавив детей от второй смены в школах, может только строительство новых школ. Поэтому новые комфортные школы в регионе ждут с надеждой. В ближайшие два года планируется построить 4 таких школы на 3 тысячи учеников. Все они будут возведены в новых микрорайонах, которые развиваются на окраинах Петропавловска.

"В 2023 году предусмотрено начало строительства двух школ на 1200 мест в микрорайоне "Копай" по адресу проезд Джамбула – ул. Крепостная и на 600 мест в микрорайоне "Орман" по улице Алтын-Дала. Срок окончания строительства – 2024 год. Строительство еще двух школ планируется в 2024 году. На 900 мест будет построена школа в микрорайоне "Жас-Оркен" по ул. Партизанская и на 600 мест – в микрорайоне "Береке" по адресу улица Малая", – сообщила Асель Уразбаева, пресс-секретарь управления образования СКО.

В ведомстве также отмечают, на границах земельных участков, где запланировано строительство, уже частично подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура – подъездные пути, проходят автобусные маршруты.

"Поданы заявки на получение технических условий на подключение к инженерно-коммуникационной инфраструктуре. Ориентировочная стоимость подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к границам земельных участков, где планируется строительство школ составляет 4 млрд тенге", – говорит Асель Уразбаева.

Чиновники уверяют, что в "комфортных" школах будут не только особые материальные условия для учебного процесса, но и лучшие педагоги.

В управлении образования СКО утверждают, что учителя в эти школы будут приниматься на конкурсной основе. А вот с тем, что после этого конкурса остальные школы будут оголены, не согласны. Говорят, дефицита профессиональных педагогов в регионе нет, и они постоянно развиваются.

В заключение напомним, что в рамках Национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных (на период строительства) и 40 тысяч постоянных рабочих мест (после ввода школ в эксплуатацию).





Новость по теме В Казахстане планируют строить "комфортные школы"

Ввод новых школ планируется осуществить посредством 3-х конкретных механизмов:

строительство школ в рамках ГЧП;

выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы;

целевое строительство школ будет осуществляться через единого оператора.

"Специфичность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе", – отметил министр просвещения.

Авторы: Инна Литвиненко, Владимир Долгушев, Людмила Мельник, Сергей Павленко. Ирина Адылканова, Таисия Колевид, Светлана Новак, Айдар Альтаев



