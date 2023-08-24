В Казахстане на строительство новых школ потратят 2,4 трлн тенге

В правительстве сообщили, что в Казахстане за два года построят 369 современных школ нового формата на 740 тыс. ученических мест. На реализацию проекта выделят 2,4 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, из 369 новых школ 205 объектов образования возведут в городах, в селах – 164. Завершение строительства 217 зданий запланировано на 2024 год, еще 152 – на 2025 год.

Ранее, в сентябре 2022 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и реализовать Национальный проект "Комфортная школа". Тогда президент подчеркнул, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития.

Национальный проект нацелен на ликвидацию аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест.