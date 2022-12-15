Ветер и гололед: в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

16 декабря в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.



На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости в Казахстане.