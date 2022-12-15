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Ветер и гололед: в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ветер и гололед: в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: pixabay
16 декабря в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости в Казахстане.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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