Ветер и гололед: в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay
16 декабря в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости в Казахстане.
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