Грозы и шквальный ветер: в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 27 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, 28 августа ночью в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах ожидается гроза, днем град, шквал. 27-28 августа ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза, град, шквал. 28 августа ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Утром и днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью ожидается туман.

На западе, севере Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предстоящий вторник, 27 августа. Подробнее можно узнать здесь.

