В 2023 году ЕС предоставит помощь Украине в размере 18 млрд евро

На саммите ЕС утвердили кредитную помощь Украине на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал ТАСС, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов выделить 18 млрд евро.

А председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит ее поддерживать так долго, как будет нужно.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военная поддержка Украины будет увеличена на 2 млрд евро.

Ранее по итогам саммита ЕС в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что утверждено вступление в Шенген Хорватии. Главы государств и правительств Евросоюза также выразили надежду, что Болгария и Румыния смогут сделать это в течение 2023 года.