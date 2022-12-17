Держаться корней. Кандасы рассказали, чем занимаются на исторической Родине

За годы независимости на историческую родину в Казахстан вернулись свыше одного миллиона этнических казахов. Среди них – певец, мастер-изготовитель казахских музыкальных инструментов и девочка-беркутчи, сообщает Zakon.kz.

Артист Хадхан Манай рассказал "Первому каналу "Евразия", что является потомком Жанибек батыра. Жить устроился в восточном Казахстане, где жил и его предок.

"Он захоронен в Жарминском районе, у нас на Востоке страны. И в Тарбагатае, Зайсане, Катон-Карагае кочевал наш род. Но уехали из этих земель. Уровень жизни в Монголии и в Казахстане отличается. Даже по сравнению по территории и численности населения", – отметил Хадхан Манай.

Его всегда тянуло на историческую Родину. И пять лет назад ему удалось исполнить мечту. За эти годы он проделал огромную работу. Его, как артиста и певца знает во многих городах страны.

Заместитель директора дома культуры Уланского района Ермек Байзаков говорит, что Хадхан Манай известен далеко за пределами Казахстана.

"Он обладает прекрасным уникальным голосом . Родившись в Монголии он много лет отдал в Монгольском театре работал . Очень много лет. С таким артистом очень приятно петь, конечно же, работать, петь и репетировать", – поделился Ермек Байзаков.

Любое свободное время артист старается репетировать. С домброй не расстается. Точно также, как и мастер Бакыт Кеншилик. Он тоже из Монголии. Но переехал в Усть-Каменогорск еще 25 лет назад. Здесь он открыл большое дело. Изготавливает казахские национальные инструменты.

"Сейчас огромный спрос на домбру. Я отправляю свои инструменты и в другие страны. Наши казахи живут в Дубае, Америке, Германии, Мюнхене, Хеллинге. Они все заказывают", – рассказал мастер Бакыт Кеншилик.

Родители Айзере Маркскызы тоже вернулись на историческую родину из Монголии. И уже здесь научили малышку заниматься традиционным ремеслом охотой с беркутом. Она занимает первые места на соревнованиях.

"Я с малых лет ухаживаю за беркутом. Когда мне было восемь лет, я взяла маленького беркута. Я хочу стать лучшей беркутчи", – мечтает беркутчи Айзере Маркскызы.

Артист Хадхан Манай говорит, что для каждого этнического казаха, очень важно не терять свои корни и соблюдать обычаи и традиции своего народа, где бы он ни находился.

22 октября сообщалось, что с начала года статус кандаса получили более 13 тысяч этнических казахов.