Сколько этнических казахов вернулись на историческую родину и получили статус кандаса

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 26 марта предоставили данные об этнических казахах, которые с начала 2024 года вернулись на историческую родину и получили статус кандаса, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 марта текущего года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2800 этнических казахов.

"Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 131,1 тыс. этнических казахов", – говорится в сообщении.

По данным Минтруда, прибывшие в Казахстан с начала года кандасы являются выходцами из:

КНР – 49,6%;

Узбекистана – 31,9%;

Туркменистана – 6,8%;

Монголии – 6,5%;

России – 3,9%;

других стран – 1,3%.

На 1 марта 2024 года из числа этнических переселенцев лица трудоспособного возраста составили 58,7%, несовершеннолетние – 31,9% и пенсионеры – 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования:

16,9% имеют высшее образование;

21,3% – среднее специальное образование;

55,3% – общее среднее образование;

6,5% – не имеют образования.

В МТСЗН отметили, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 607 кандасов.

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Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде:

субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 144 кандасам. В частности, 143 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, как подчеркнули в Минтруда, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

В МТСЗН напомнили, что с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана.

В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 6203 заявления от этнических казахов.

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По состоянию на 1 февраля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1306 этнических казахов.