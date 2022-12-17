Актюбинца осудили за нападение на двух старушек, а его жену – за ложь в суде

24-летнего актюбинца приговорили к 8 годам тюрьмы за ограбление двух престарелых родственниц своей супруги. Женщина тоже получила срок за то, что солгала в суде, чтобы помочь мужу избежать наказания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", мужчина знал, в какой день почтальон приносит выбранным жертвам пенсию домой. Жену в свои планы он не посвятил, попросил подождать у подъезда дома, где жили две женщины 90 и 69 лет. В подъезде надел медицинскую маску и постучался в дверь. Когда ему открыли, он зашел внутрь и сначала ударил кулаком в лицо одну старушку. Она упала и потеряла сознание. Вторую бабушку злоумышленник ударил кулаком по лицу дважды. Обе пострадавшие получили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Из дома мужчина унес 267 тысяч тенге – это была пенсия бабушек.

Спустя время нападавшего задержали. В суде он уверял, что у потерпевших дома никогда не бывал, а в тот день, когда на старушек напали, вместе с супругой находился в гостях у ее бабушки, откуда не отлучался. Обвиняемый в разбое жаловался, что во время досудебного следствия на него оказывали давление, угрожали, что отправят за решетку вместе с супругой, а их годовалого сына заберут. Суд установил, что обвиняемый действительно совершил разбойное нападение на старушек и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

В ходе досудебного следствия супруга подозреваемого дала показания, которые доказывали его причастность к нападению на старушек. А когда его уже судили, она заявила, что они были в гостях у бабушки, и супруг никуда не уходил. Суд установил, что женщина дала ложные показания, чтобы увести мужа от уголовной ответственности. В итоге на нее саму завели уголовное дело по статье "дача ложных показаний".

Подсудимая свою вину полностью признала, объясняла, что просто хотела помочь мужу, не осознавала последствий. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы за ложь на суде в пользу мужа. Наказание отсрочили на 3 года из-за того, что женщина воспитывает маленького сына. Приговор в законную силу не вступил.

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