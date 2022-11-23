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Суд вынес приговор продававшим должность акима Актобе за 1,5 млн долларов

пригово группе мошенников Актобе Фото: Zakon.kz
В Астане 21 ноября состоялся суд над продававшими должность акима Актобе за 1,5 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что пять человек по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, представляясь высокопоставленными должностными лицами, обещали одному из потерпевших назначить его на должность акима города Актобе за 500 тыс. долларов, а второму потерпевшему – на ту же должность за 1,5 млн долларов.

"В первом случае осужденные завладели деньгами потерпевшего на сумму 260 тыс. долларов, а во втором случае потерпевший, поняв, что его хотят обмануть, обратился в правоохранительные органы, и при передаче муляжа денег в размере 28 млн тенге подсудимые были задержаны. Пресс-служба суда Астаны

Подсудимым назначены разные сроки.

Суд назначил Қ. по ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 24 ч. 3, ст. 190 ч. 4 п. 2 УК наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, подсудимому Б. – 7 лет лишения свободы, подсудимому Б. – 6 лет лишения свободы. Подсудимым Т. и М. по ст. 24 ч. 3 – ст. 190 ч. 4 п. 2 УК суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, при этом подсудимый М. будет отбывать наказание условно. Пресс-служба суда Астаны

Приговор суда не вступил в законную силу.

22 июля стало известно, что группа мошенников предлагала должность акима Актобе за 1,5 млн долларов.

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