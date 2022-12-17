Умер известный экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

Бывший югославский и сербский футбольный защитник Синиша Михайлович скончался 16 декабря в возрасте 53 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Sports.ru.

Михайлович известен по выступлениям за "Црвену Звезд", "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер". По окончании карьеры футболиста, тренировал сборную Сербии, "Милан" и многие другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была "Болонья", откуда его уволили в сентябре 2022 года.



В июле 2019 года Михайлович объявил, что у него лейкемия. Лечение позволило остановить течение болезни, но весной 2022 года у него случился рецидив. Все это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.

Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.

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