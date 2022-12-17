Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Умер известный экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

Умер Синиша Михайлович Фото: Instagram/sinisamihajlovic
Бывший югославский и сербский футбольный защитник Синиша Михайлович скончался 16 декабря в возрасте 53 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Sports.ru.

Михайлович известен по выступлениям за "Црвену Звезд", "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер". По окончании карьеры футболиста, тренировал сборную Сербии, "Милан" и многие другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была "Болонья", откуда его уволили в сентябре 2022 года. 

В июле 2019 года Михайлович объявил, что у него лейкемия. Лечение позволило остановить течение болезни, но весной 2022 года у него случился рецидив. Все это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.

Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.

17 сентября мужчина умер на поле во время футбольного матча в Уральске.

19 апреля умер новорожденный сын Криштиану Роналду.

Читайте также

Сборная Казахстана обыграла очередного соперника на МЧМ-2022 по хоккею

Казахстанец стал победителем этапа Кубка мира по пара биатлону в Финляндии

Прогноз финала ЧМ-2022 от аналитиков: Болейте за чемпионов и выигрывайте Hyundai Palisade 2022!

Павел Покровский
Сербия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления