Умер один из известных тренеров ФК "Кайрат" – Кирилл Кекер

1 декабря 2025 года в возрасте 46 лет скоропостижно скончался руководитель Академии футбольного клуба "Кайрат" Кирилл Кекер, который ранее проработал здесь на разных тренерских постах, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба четырехкратных чемпионов Казахстана, это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба.

"Глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы "Кайрата" и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола. Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить". Заявление ФК "Кайрат"

В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 год возглавлял основную команду "желто-черных".

В 2025 году руководил академией и одновременно работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.

На днях казахстанская спортивная журналистика потеряла свою коллегу – Дилю Ибрагимову.