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В Астане наградили сержанта полиции, спасшего двух тонущих детей

В Астане наградили сержанта полиции, спасшего двух тонущих детей Фото: МВД РК
Помощника дежурного дежурной части отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамата Саянова наградили республиканской общественной премией “Халық тану”, сообщает Zakon.kz.

Награды лучшим полицейским вручали в столице. Победителей определили путем народного голосования. Конкурс проводится впервые и определяет лучших из лучших во всех сферах профессиональной и общественной деятельности, передает столичное МВД.

5 октября около 16:00 Азамат Саянов, находясь в трудовом отпуске, услышал зов двух тонущих мальчишек в реке Иртыш. 

12-летний Аспандияр и 11-летний Куаныш после школы решили пройтись вдоль реки Иртыш. В какой-то момент Куаныш слишком близко подошел к обрыву, сорвался и упал в воду. Аспандияр бросился спасать его. Позже оба стали тонуть. На помощь пришел полицейский Азамат Саянов и спас двух мальчишек.

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