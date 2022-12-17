В Астане наградили сержанта полиции, спасшего двух тонущих детей

Помощника дежурного дежурной части отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамата Саянова наградили республиканской общественной премией “Халық тану”, сообщает Zakon.kz.

Награды лучшим полицейским вручали в столице. Победителей определили путем народного голосования. Конкурс проводится впервые и определяет лучших из лучших во всех сферах профессиональной и общественной деятельности, передает столичное МВД.

5 октября около 16:00 Азамат Саянов, находясь в трудовом отпуске, услышал зов двух тонущих мальчишек в реке Иртыш.

12-летний Аспандияр и 11-летний Куаныш после школы решили пройтись вдоль реки Иртыш. В какой-то момент Куаныш слишком близко подошел к обрыву, сорвался и упал в воду. Аспандияр бросился спасать его. Позже оба стали тонуть. На помощь пришел полицейский Азамат Саянов и спас двух мальчишек.

