Спасших двух детей пожарных наградили в Акмолинской области

В Степногорске пожарные Канат Аскаров и Аскар Альжанов вынесли из горящей квартиры двоих несовершеннолетних. Спасатели получили государственные награды и поощрения от местных предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря в Степногорске из горящей квартиры пожарные спасли мальчика и девочку. В спасении отличились командир отделения Канат Аскаров и старший инженер СПЧ-3 Аскар Альжанов.

Аскар Альжанов принимавший детей снизу, во время тушения разбил свой телефон. Один из кокшетауских магазинов подарил герою новый телефон и путевку в Турцию.

Каната Аскарова, который непосредственно вынес детей через окно, приказом министра по ЧС Сырыма Шарипханова наградили нагрудным знаком "Құтқарушы".

"Многие нас считают нас героями. Но мы так не думаем, мы выполняли свою работу. На нашем месте так поступил бы каждый пожарный", – отметил Канат Аскаров.

Ранее, пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям поделилась фотографиями пожарных в обледенелой форме. Как оказалось, огнеборцы выехали в 40-градусный мороз по вызову о пожаре.